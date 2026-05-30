Más de 70 mayores de Ibiza participan cada semana en el programa de envejecimiento activo de Santa Eulària

Más de 70 personas mayores han participado de media cada semana en el programa municipal de envejecimiento activo desarrollado por el Ayuntamiento de Santa Eulària durante el último trimestre en las cinco parroquias del municipio, una iniciativa que ha combinado actividad física al aire libre, socialización y estimulación cognitiva antes de dar paso a las clases de aquagym del verano.

Según informa en una nota de prensa, el Consistorio continúa con su apuesta por el envejecimiento activo y la promoción de hábitos de vida saludables entre las personas mayores del municipio a través de diferentes programas orientados a fomentar la autonomía personal, mejorar la calidad de vida y prevenir situaciones de dependencia. Con este objetivo, la iniciativa ha ofrecido a los participantes un espacio para mantenerse activos física y mentalmente bajo la supervisión de una técnica graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

El programa ha consistido en cinco sesiones semanales de una hora de duración, una en cada una de las parroquias del municipio, lo que ha permitido además que los participantes pudieran asistir libremente a cualquiera de ellas. A través de estas actividades se han trabajado capacidades motoras, cognitivas y sensoriales, con ejercicios adaptados a las necesidades y características de las personas participantes.

La iniciativa ha registrado, según el Ayuntamiento, una notable acogida, con una participación media semanal de unas 70 personas distribuidas entre las distintas parroquias: 25 participantes en Santa Eulària, 15 en Jesús y 10 en Santa Gertrudis, Puig d'en Valls y Sant Carles.

Las sesiones se han desarrollado principalmente al aire libre, favoreciendo el contacto con el entorno y promoviendo una vida activa y saludable. Entre los beneficios que el Ayuntamiento atribuye a este tipo de actividades figuran la mejora de la movilidad, el equilibrio, la coordinación y la condición física general, además de su contribución al bienestar emocional y a la prevención del aislamiento social.

Con la llegada de la temporada estival, esta actividad concluye para dar paso a las clases de aquagym, una de las propuestas de verano del municipio. Esta modalidad arrancará el próximo 24 de junio y permitirá continuar realizando ejercicio físico durante los meses de verano, aprovechando los beneficios que ofrece el medio acuático para el mantenimiento de la movilidad y la salud.

Las clases se realizarán en la playa de Santa Eulària y en Cala Llonga. Las personas interesadas en inscribirse deben llamar al 648 917 412.