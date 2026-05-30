Llama la atención: la defensa del alcalde de Ibiza en el pleno de la compra de un local para transformarlo en VPL

La defensa del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, de la compra de un local para transformarlo en vivienda de precio limitado que llevó a cabo en el pleno del Ayuntamiento celebrado este jueves. Defiende la legalidad de la operación, anuncia acciones legales contra quienes le han acusado de aprovecharse del sistema y denuncia una campaña política orquestada, dice, por el PSOE. Los socialistas le tachan de «mentiroso» por negar que haya residido en esa nueva vivienda, ubicada en un bajo del edificio donde vive habitualmente, y todos los partidos le reprochan durante la sesión plenaria un comportamiento «poco ético».

Llama la atención

El plantón que le ha dado Vodafone a la comunidad de vecinos del edificio del número 7 de la avenida de Bartomeu Roselló de Vila, de cuya terraza se comprometió a retirar un conjunto de antenas que, según estudios técnicos encargados por una vecina afectada, están provocando daños en la estructura.

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El nuevo vertido de aguas fecales que ha obligado, en el inicio del verano, a cerrar la playa de s’Arenal de Sant Antoni. La rotura de una conducción hacia la planta depuradora llenó de aguas residuales el Torrent des Regueró, por donde llegaron hasta la zona de baño.