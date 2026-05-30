Una joven sevillana muestra cuánto se gasta en Ibiza en un día libre: "Casi todo es a medias, menos mal"

Ibiza no solo se vive de fiesta, playas y atardeceres. También se vive -y se paga- en el supermercado, la farmacia, el parking o una salida improvisada al cine. Así lo ha mostrado en Instagram 'La Caro' (@carolainaan), una joven sevillana que pasa el verano trabajando en la isla junto a su novio argentino.

En un vídeo publicado en redes sociales, la joven plantea una pregunta que muchos residentes, trabajadores de temporada y visitantes se hacen en algún momento: "¿Cuánto me gasto en Ibiza en mi día libre?".

El día de Caro comienza con una parada en la farmacia, que supone los primeros 20 euros de gasto. Después, la pareja pasa por Correos a recoger un paquete, aunque la joven explica que ese pago ya estaba hecho, por lo que no lo suma al balance del día.

La siguiente parada es uno de los puntos clave de cualquier rutina en la isla: el supermercado. La compra asciende a 93 euros, la partida más elevada de la jornada.

El valor de la compra en el supermercado. / Instagram @carolainaan

Tras el supermercado llega el momento gastronómico. La pareja acude a comer tacos, un plan que, según cuenta, les encanta. "Todo buenísimo", señala la joven en el vídeo, luego de sumar 25 euros a la lista.

La jornada continúa con un regalo de cumpleaños pendiente para su novio, Lauti, por el que paga 50 euros. Más tarde llega uno de los momentos que más sorprende a la propia protagonista: el postre. Dos helados les cuestan 14 euros. "Por cierto, cada vez son más caros en Ibiza", comenta.

A la lista se añaden después 14 euros más para reponer un producto de maquillaje y 4,30 euros de parking por unas cinco horas, una cantidad que la joven califica como "nada mal". El día libre termina con una visita al cine: entre entradas y palomitas, el plan suma 22 euros más.

Al hacer balance, Caro calcula un gasto total de 192 euros en un solo día libre en Ibiza. No obstante, matiza que "por suerte" casi todo se divide entre dos, ya que muchos de los gastos son compartidos con su pareja. También aclara que en la suma final olvidó añadir los 50 euros del regalo, por lo que el desembolso real del día sería aún mayor.

El vídeo retrata una realidad muy reconocible en la isla: incluso un día sin grandes lujos puede acabar suponiendo un gasto considerable.