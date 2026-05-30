Noche de pateras en Ibiza y Formentera: rescatan a 27 migrantes en el mar y en una playa

La llegada de migrantes a Ibiza y Formentera no da tregua. A las tres embarcaciones localizadas durante la mañana y el mediodía de este viernes, con 57 personas a bordo, se han sumado por la tarde y la noche dos nuevas intervenciones que han permitido rescatar e interceptar a otras 27 personas de origen magrebí.

Según han informado fuentes de los servicios de emergencia y seguridad, la primera de estas dos últimas actuaciones tuvo lugar a las 19.17 horas, cuando se procedió al rescate de 17 personas en el mar, a 16 millas al sur de Formentera. En el operativo intervinieron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep.

Diez personas desembarcan en Cala Olivera

Dos horas después, a las 21.20 horas, se produjo una nueva intervención, esta vez ya en la costa de Ibiza. Diez personas de origen magrebí fueron interceptadas en Cala Olivera, en el municipio de Santa Eulària. En este caso participaron agentes de la Guardia Civil del Puesto de Santa Eulària y de la Policía Local de Santa Eulària.

Según relata un vecino de la zona, desembarcaron en una pequeña lancha que dejaron abandonada en las rocas de la playa, muy cerca de Roca Llisa. Según relata, eran una veintena que, tras tocar tierra, se dispersaron por la urbanización

La barca abandonada en las rocas de Cala Olivera. / J. M. Gosálvez

Con estas dos nuevas llegadas, el balance de la jornada del viernes se eleva a 84 migrantes localizados en Ibiza y Formentera.

Rescates durante la mañana del viernes

Durante la mañana, fueron interceptadas 15 personas tras desembarcar en Formentera, en la zona de la Mola. Posteriormente, a media milla al sur de Formentera, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo interceptaron una segunda patera con 22 personas a bordo, entre ellas 16 hombres, cuatro mujeres y dos menores. Ya a las 13.30 horas, una tercera embarcación fue rescatada a cinco millas al sur de Formentera con otras 20 personas de origen magrebí.

El fenómeno migratorio se ha reactivado con fuerza en los últimos días y sitúa a Ibiza y Formentera ante cifras de récord. Antes de estas dos últimas intervenciones, el número de migrantes llegados a las Pitiusas desde enero ascendía ya a 932 personas, frente a las 697 contabilizadas en el mismo periodo del año pasado. Tras las llegadas de la tarde y la noche de este viernes, la cifra se aproxima ya al millar y alcanza las 959 personas.