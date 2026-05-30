Desbandada de clientes en el Mercat Nou de Ibiza por el 'parking' cerrado: "Es una putada"

Los comerciantes del Mercat Nou muestran su impotencia y resignación por el nuevo cierre del aparcamiento debido a pequeños desprendimientos, un problema que ya se ha convertido en recurrente y que, tal y como coinciden en denunciar, desemboca inevitablemente en la pérdida de clientela.

El cierre quedó oficialmente decretado el viernes a mediodía, pero a primera hora de este sábado eran muchos los clientes que desconocían la noticia y que se acercaban con sus vehículos particulares a realizar la compras para el fin de semana. "Toca ponerse a dar vueltas", comentaba uno de ellos, mientras daba marcha atrás tras topar con la valla roja que impedía el paso al parking subterráneo.

En el interior del mercado, la vida no bullía con la actividad habitual de otros sábados y había comerciantes que lo lamentaban sin paños calientes, como Gemma, de Pescados Chorat: "Es una putada para nosotros. No hay aparcamiento en general en Ibiza, y encima hay que cerrar este parking… Claro que lo notamos. Mucho. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada. Toca aguantarse, es lo que hay".

En el puesto limítrofe despacha Vicente, uno de los más castizos del mercado, con casi cuatro décadas de experiencia sirviendo productos del mar en Pescados Vicente y María. Este veterano comerciante pone el foco en los políticos, sean del bando que sean, y su inacción para resolver un problema que llevan arrastrando desde hace tiempo: "Unos dicen una cosa, luego entran los otros y dicen otra... Y al final, la casa sin barrer".

En cualquier caso, es optimista y cree que esta vez "sí se va a dar una solución", aunque sea provisional. "Se está hablando de alternativas para aparcar mientras esté cerrado el parking", comenta, una hipótesis confirmada este mismo sábado por el Ayuntamiento de Ibiza.

Paula, detrás del mostrador junto a su compañero. / Toni Escobar

"Está el mercado vacío"

Menos halagüeña es la visión de Paula, de Mar Fish y con 14 años de experiencia en el Mercat Nou. "Si ya viene poca gente al mercado porque hay problemas de aparcamiento… Y aunque estuviese abierto está todo apuntalado, que eso ya lo podrían haber saneado hace mucho tiempo. Ahora encima está cerrado del todo. Es muy complicado para la gente que no vive en el centro", resume.

"Ya lo ves, está el mercado vacío", contesta por su parte Mónica, de Frutas y Verduras María Cardona, donde viven una mañana sabatina mucho más tranquila de lo habitual. En su opinión, lo más acertado para resolver el embrollo del aparcamiento, que ya acumula varias clausuras en los últimos años, es un cierre total del mercado hasta que se solucione por completo el problema.

"Creo que será mejor ponerse de acuerdo todos los comerciantes, cerrar el mercado el tiempo que se necesite en una temporada más baja, ya sea un mes, o dos meses, e intentar arreglarlo bien. Nosotros trabajamos mucho con chefs particulares, con villas, con barcos, y el cierre del parking te quita ventas que son muy grandes. Si un cliente de estas características no pueda aparcar aquí, se va un supermercado, aparca a la primera y ya lo compra todo allí", lamenta.

Mónica, rodeada por sus dos compañeras de faena. / Toni Escobar

Por su parte, María, de Pastelería Montiel, concede que "se ve poca gente", pero apostilla que "casi ha empezado el verano y es temporada de playas", por lo que hasta que no pasen "un par de semanas" no podrán conocer el daño real que ha hecho el cierre a los negocios. "Supongo que influirá, pero en este parking no aparcaba la gente que venía a comprar al mercado. La gente que a mí me viene a comprar nunca tiene parking. El problema de aparcar no es solo el aparcamiento del mercado. No es exclusivo para clientes del mercado, es para la ciudadanía de Ibiza y a las nueve de la mañana ya está lleno. Y esto está abierto hasta las dos de la tarde", valora.

A la espera del perito

El parking, cerrado de nuevo por unos "pequeños desprendimientos", seguirá sin abrir sus puertas "por precaución" al menos durante dos semanas, según advierten desde el Ayuntamiento de Ibiza, que está buscando una alternativa para que lo

s clientes puedan aparcar por la zona.

Tal y como explican fuentes municipales a Diario de Ibiza, no habrá "ninguna novedad" con este tema hasta que no se persone en el aparcamiento el perito, un arquitecto especialista en estructuras que será el encargado de delimitar "el alcance de los daños y qué reparaciones hay que acometer".

"A partir de ahí podremos tener una previsión de plazos y costes", añaden. Hasta que eso suceda, desde el Consistorio están buscando "alguna posible alternativa provisional" para que los clientes que se acerquen hasta el Mercat Nou puedan "aparcar gratuitamente".

No es la primera vez en los últimos años que el Ayuntamiento se ve obligado a cerrar el aparcamiento del mercado. El año pasado ya tuvo que clausurarlo durante varias semanas para acometer obras y solventar desperfectos del edificio, que ya habían obligado a apuntalar e inutilizar una parte de las plazas.

Entrada del parking, de nuevo cerrada. / Toni Escobar

Anteriormente, en el verano de 2024 ya se produjeron desprendimientos del techo del aparcamiento debido a los problemas que tiene el edificio, construido en 1978. "El principal problema de la planta semisótano es el uso de mucha agua para llevar a cabo la limpieza del edificio y una mala impermeabilización del suelo, lo que ha provocado desperfectos en el techo del aparcamiento», indicaban en aquel momento desde el Consistorio.

Profunda remodelación a la vista

En el horizonte, pero todavía sin fecha determinada, aparece el futuro Mercat Nou, cuya construcción saldrá a concurso a lo largo de este año. Se prevé que el futuro edificio Nou cuente con 75 paradas de 13 metros cuadrados, que se repartirán entre la planta baja y los altillos. Las dos plantas superiores se destinarán a tres restaurantes con terrazas, un hipermercado de 1.800 metros cuadrados y oficinas municipales

En total, la superficie construida alcanzará los 22.000 metros cuadrados, prácticamente el triple que la del mercado actual. La futura concesionaria también deberá hacerse cargo de la construcción de tres plantas de aparcamiento subterráneo debajo del futuro edificio, que ocupará todo el extremo sur del Parque de la Paz, entre las calles Canarias y Baleares, donde ahora se encuentran las pistas del Club de Bàsquet sa Bodega y del Tenis Club Ibiza.