Dj, misa del obispo e ilustres exalumnos en la fiesta de 60 aniversario del colegio Can Bonet de Ibiza

El colegio Can Bonet celebró este viernes su 60 aniversario con una fiesta en la que coincidieron profesores de ahora y de hace mucho, familias, algunos de sus exdirectores, alumnos y exalumnos. Algunos de ellos bien conocidos, como el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el vicepresidente del Govern, Antoni Costa.

La celebración tuvo lugar por la tarde en el propio centro, donde el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, ofició una misa en una tarde en la que la música y la emoción fueron los protagonistas. Los alumnos de tercero y cuarto de Primaria cantaron un tema compuesto especialmente para la ocasión por los estudiantes de Secundaria. Además, YorD, dj ciego y exalumno, se encargó de animar la fiesta tras los actos más protocolarios.

Reconocimientos a los exdirectores

Entre los asistentes se encontraban el primer director del centro de Sant Antoni, Marià Serra, y la segunda, Nieves Roselló. Las tradiciones estuvieron también muy presentes, con una exhibición de ball pagès en la que participó Carlos de la Osa, también exalumno.

Entre la música, el picoteo y los recuerdos, la fiesta se alargó hasta pasadas las diez de la noche.