Sucesos
Once horas de trabajo de los Bomberos de Ibiza para extinguir el incendio de Cala Llonga
El fuego ha afectado aproximadamente a 1,5 hectáreas de pinar y sotobosque
Tras once horas de trabajo, los Bomberos de Ibiza han logrado extinguir un incendio de Gravedad 1 que se había declarado este viernes sobre las 17.13 horas cerca de Cala Llonga, en el municipio de Santa Eulària.
Alrededor de las 16.32 horas, un camión que transportaba escombros chocó contra una torre eléctrica, lo que provocó que cayera a tierra junto a los cables que conducen la electricidad. Según informan desde la compañía eléctrica Endesa, la caída de esta torre fue lo que provocó el inicio del fuego.
Cerca de las 20.30 horas del viernes, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Institut Balear de la Natura (Ibanat), informaron que el fuego estaba controlado y que su gravedad potencial había rebajado a nivel 0. Horas más tarde, a las 7 de este sábado y tras once horas de trabajo, los mismos organismos han comunicado que el incendio ha sido completamente extinguido.
Para sofocar el fuego ha sido necesario el trabajo de un medio aéreo, dos autobombas, 24 bomberos forestales —incluidos dos técnicos— y dos agentes medioambientales, además de efectivos de los Bomberos y patrullas de la Policía Local de Santa Eulària.
El incendio ha afectado aproximadamente a 1,5 hectáreas de pinar y sotobosque.
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
- ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
- Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango