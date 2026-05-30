Once horas de trabajo de los Bomberos de Ibiza para extinguir el incendio de Cala Llonga

Tras once horas de trabajo, los Bomberos de Ibiza han logrado extinguir un incendio de Gravedad 1 que se había declarado este viernes sobre las 17.13 horas cerca de Cala Llonga, en el municipio de Santa Eulària.

Jensi Dubon

Alrededor de las 16.32 horas, un camión que transportaba escombros chocó contra una torre eléctrica, lo que provocó que cayera a tierra junto a los cables que conducen la electricidad. Según informan desde la compañía eléctrica Endesa, la caída de esta torre fue lo que provocó el inicio del fuego.

Cerca de las 20.30 horas del viernes, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Institut Balear de la Natura (Ibanat), informaron que el fuego estaba controlado y que su gravedad potencial había rebajado a nivel 0. Horas más tarde, a las 7 de este sábado y tras once horas de trabajo, los mismos organismos han comunicado que el incendio ha sido completamente extinguido.

Para sofocar el fuego ha sido necesario el trabajo de un medio aéreo, dos autobombas, 24 bomberos forestales —incluidos dos técnicos— y dos agentes medioambientales, además de efectivos de los Bomberos y patrullas de la Policía Local de Santa Eulària.

El incendio ha afectado aproximadamente a 1,5 hectáreas de pinar y sotobosque.