"Quienes defendieron que introducían 12.000 vehículos cuando superaban los 30.000 tienen difícil impartir lecciones sobre regular la entrada de coches", el Consell de Ibiza responde a Baleval

El Consell de Ibiza ha respondido a las recientes declaraciones de Baleval y ha lamentado que la asociación mantenga su intento de desacreditar una regulación cuyo único objetivo consiste en proteger el interés general de la isla, garantizar una movilidad sostenible y reducir la saturación de las carreteras durante la temporada turística.

La institución insular considera especialmente preocupante que Baleval difunda mensajes "basados en hipótesis y especulaciones" que, a su juicio, solo generan incertidumbre entre las empresas y la ciudadanía. En este sentido, el Consell recuerda que la asignación provisional de cuotas comunicada al sector "tiene carácter plenamente operativo y permite a las empresas que cumplen los requisitos establecidos desarrollar su actividad con total normalidad".

Además, el Consell explica que esta asignación provisional tenía como finalidad facilitar posibles ajustes derivados de incumplimientos o incidencias puntuales, sin afectar a las cuotas ya concedidas a las empresas que han cumplido correctamente sus obligaciones. Por este motivo, considera que las afirmaciones de Baleval sobre hipotéticas reducciones o perjuicios para los operadores carecen de fundamento y responden a escenarios especulativos alejados de la realidad del procedimiento.

Una regulación respaldada por la ciudadanía

La institución lamenta que, en lugar de colaborar para afrontar uno de los principales desafíos de Ibiza, algunos representantes del sector centren sus esfuerzos en cuestionar una normativa que cuenta con un amplio respaldo ciudadano. El Consell insiste en que el interés general de los ibicencos debe situarse por encima de cualquier interés económico particular.

Por ello, anima de nuevo a Baleval a formar parte de la solución al problema de saturación viaria de la isla y a abandonar posiciones que persiguen incrementar cada año el número de vehículos que llegan a Ibiza.

El director insular de Transportes, Roberto Algaba, ha defendido la medida y ha asegurado que "la regulación responde a una necesidad real de la isla y se basa en datos objetivos, no en especulaciones". Asimismo, ha señalado que el objetivo del Consell consiste en garantizar una movilidad sostenible y proteger la calidad de vida de los residentes sin perjudicar la actividad económica.

Los datos desmontan las cifras del sector

El Consell también ha recordado que representantes del propio sector cifraron durante años en unos 12.000 los vehículos que introducían anualmente en la isla para sostener que su actividad no constituía un factor relevante en la congestión de las carreteras. Sin embargo, los datos obtenidos tras la aplicación de la regulación revelan que la cifra real supera los 30.000 vehículos.

Para la institución, esta diferencia evidencia la necesidad de contar con información objetiva para abordar el problema. "Quienes durante años defendieron que el sector introducía alrededor de 12.000 vehículos y hoy sabemos que superaban los 30.000 tienen difícil impartir lecciones sobre la necesidad de regular la entrada de coches en Ibiza", señala el Consell.

La institución considera contradictorio que Baleval pretenda presentarse como representante de todo el sector cuando parte de los operadores más críticos con la regulación corresponden precisamente a algunas de las grandes empresas que más vehículos incorporan cada temporada a la isla.

Críticas a la CNMC y al Gobierno central

Asimismo, el Consell considera llamativo que los argumentos de Baleval coincidan de forma casi literal con los planteamientos que mantiene la CNMC contra una regulación que, según la institución, cuenta con un amplio apoyo social en Ibiza.

La administración insular afirma que trabaja para ofrecer respuestas a un problema real de saturación que afecta diariamente a residentes y visitantes. En este contexto, considera sorprendente que determinados organismos estatales muestren una mayor sensibilidad hacia las demandas de grandes operadores económicos que hacia las necesidades específicas de un territorio insular limitado como Ibiza.

El Consell también cuestiona la preocupación del Gobierno central por los intereses de los grandes operadores mientras servicios públicos esenciales para la isla, como la Guardia Civil, la DGT o las oficinas de Extranjería, continúan sufriendo carencias que la ciudadanía denuncia desde hace años.

Por último, la institución recuerda que las decisiones sobre el futuro de la movilidad y la sostenibilidad de Ibiza deben adoptarse desde el interés general de los ciudadanos de la isla y no desde ámbitos alejados de la realidad cotidiana que vive el territorio durante la temporada turística.

El Consell de Ibiza ha reiterado su compromiso con una regulación que considera necesaria, proporcionada y sustentada en datos reales, con el objetivo de compatibilizar la actividad económica con la protección del territorio, la movilidad de los residentes y la calidad de vida de quienes viven en la isla.