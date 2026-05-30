Tráfico
El cierre del 'parking' del Mercat Nou de Ibiza va para largo: "Es por precaución"
La búsqueda de alternativas para los clientes del Mercat Nou se activa tras el cierre del aparcamiento por desprendimientos y la espera de un peritaje técnico
El parking del Mercat Nou, cerrado desde el mediodía del viernes por unos "pequeños desprendimientos", permanecerá cerrado "por precaución" al menos durante dos semanas, según advierten desde el Ayuntamiento de Ibiza, que está buscando una alternativa para que los clientes puedan aparcar por la zona.
Tal y como explican fuentes municipales a Diario de Ibiza, no habrá "ninguna novedad" con este tema hasta que no se persone en el aparcamiento el perito, un arquitecto especialista en estructuras que será el encargado de delimitar "el alcance de los daños y qué reparaciones hay que acometer".
"A partir de ahí podremos tener una previsión de plazos y costes", añaden. Hasta que eso suceda, desde el Consistorio están buscando "alguna posible alternativa provisional" para que los clientes que se acerquen hasta el Mercat Nou puedan "aparcar gratuitamente".
No es la primera vez en los últimos años que el Ayuntamiento se ve obligado a cerrar el aparcamiento del mercado. El año pasado ya tuvo que clausurarlo durante varias semanas para acometer obras y solventar desperfectos del edificio, que ya habían obligado a apuntalar e inutilizar una parte de las plazas.
Profunda remodelación a la vista
En el horizonte, pero todavía sin fecha determinada, aparecen las futuras obras en el Mercat Nou, que saldrán a concurso a lo largo de este año y tendrán una duración prevista de dos años y medio. Para dar forma a esta iniciativa, el Consistorio va a recurrir a una concesión de obra pública tanto para la construcción como para la gestión de las instalaciones, ya que no puede hacer frente con sus propios recursos a una inversión de esta envergadura.
La futura concesionaria también deberá hacerse cargo de la construcción de tres plantas de aparcamiento subterráneo debajo del futuro edificio, que ocupará todo el extremo sur del Parque de la Paz, entre las calles Canarias y Baleares, donde ahora se encuentran las pistas del Club de Bàsquet sa Bodega y del Tenis Club Ibiza.
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