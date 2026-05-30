Los Beckham disfrutan de Ibiza en un yate de lujo: así son sus vacaciones familiares en la isla

Después de varios días disfrutando del sol, el mar y la tranquilidad de Ibiza, Victoria Beckham ha decidido abrir el álbum familiar de su escapada a la isla. La diseñadora ha compartido en Instagram una recopilación de imágenes que muestran algunos de los mejores momentos de sus vacaciones junto a su marido, David Beckham, y sus hijos.

Hasta ahora, la estancia de los Beckham en Ibiza había trascendido a través de fotografías de sus paseos por la isla y de algunas instantáneas compartidas por personas de su entorno. Sin embargo, Victoria todavía no había mostrado imágenes propias del viaje, hasta este sábado, que ha compartido un carrusel con un "Feliz fin de semana".

El resumen de la escapada familiar a modo de publicación lo abre con una imagen junto a su marido con una puesta de sol frente a es Vedrà, de la que hace un par de días fue el hijo mediano del matrimonio, Romeo, quien compartió con sus seguidores esa misma escena. Quién se ha llevado toda la atención por su gesto divertido ha sido Harper Seven, la hija menor, que no suele aparecer en escenario publico e incluso mantiene sus redes sociales privadas.

En otras de las fotografías seleccionadas por la modelo aparecen David y Romeo, tomando el sol sobre una tabla de paddle surf. El álbum finaliza con una imagen del exfutbolista en la que aparece a solas, con una copa de vino en la mano, en una de las visitas a un restaurante de la isla.

La familia ha aprovechado la escapada para recorrer algunos de los rincones más emblemáticos de Ibiza y disfrutar de la gastronomía local. Durante los últimos días también fueron vistos en Cala Jondal, una de las zonas más frecuentadas por los rostros conocidos que visitan la isla cada verano.

Quienes no ha formado parte del viaje han sido Cruz y Brooklyn Beckham. El hijo mayor del matrimonio y su esposa, Nicola Peltz, no han viajado a Ibiza con el resto de la familia, una ausencia que vuelve a llamar la atención después de los rumores sobre el distanciamiento entre ambas partes que desde hace meses recogen distintos medios británicos.

Un yate de alquiler por 8.000 euros al día

Aunque los Beckham no han mostrado que embarcación exacta es en la que han pasando sus vacaciones, a partir de las imágenes se puede apreciar un yate de grandes dimensiones. Según han informado algunos medios, y partir de las características de la embarcación, el alquiler de este yate oscila entre 8.000 y 10.000 euros al día.

Una fortuna de 1.367.253 euros

La escapada llega además en uno de los momentos más exitosos para David Beckham fuera de los terrenos de juego. Hace apenas unas semanas, el exfutbolista entró oficialmente en el exclusivo club de los multimillonarios británicos tras aparecer en la última edición de la Sunday Times Rich List.

Según la publicación, la fortuna conjunta de David y Victoria Beckham alcanza ya los 1.185 millones de libras (unos 1.367.253 euros), convirtiendo al exjugador en el primer deportista británico en superar la barrera de los mil millones.

Una vez más, Ibiza ha sido el escenario de unos días en familia, un destino habitual en sus vacaciones estivales.