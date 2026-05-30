El buen tiempo reactiva la llegada de pateras a Ibiza y Formentera: 35 personas en tres pateras esta mañana

El buen tiempo ha reactivado la llegada de pateras este fin de semana a las Pitiüses. Las primeras embarcaciones con migrantes comenzaron a llegar el viernes y esta mañana, en las primeras horas, ya han arribado tres. Fuentes no oficiales aseguran que no son las únicas y que está previsto que lleguen algunas más.

Un total de 35 personas, todas ellas de origen magrebí han sido interceptadas este sábado tras llegar a las costas de Formentera en tres pateras diferentes localizadas en distintos puntos de la isla durante la mañana, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La primera actuación se produjo a las 05.40 horas, cuando fueron interceptadas cinco personas en la línea de cosra de es Copinar. Un operativo en el que participaron efectivos de la Guardia Civil de Formentera y de la Guardia Civil de Sant Josep.

Posteriormente, apenas dos horas después, sobre las 07.30 horas, agentes de estos dos cuerpos de la Guardia Civil interceptaron a otras 15 personas de origen magrebí ya en tierra, en Sant Francesc. En esta intervención también actuaron patrullas de los dos mismos cuerpos de seguridad.

La tercera llegada fue comunicada hasta primera hora de este sábado por la tarde se produjo alrededor de las 9 horas también en la zona de es Copinar, donde fueron localizadas otras 15 personas, igualmente de origen magrebí, como las de los otros dos grupos de migrantes anteriores. En este caso, el dispositivo contó nuevamente con la participación de efectivos de la Guardia Civil de Formentera y de Sant Josep.

Con estas tres actuaciones, asciende a 35 el número de migrantes interceptados en Formentera durante la mañana de este sábado, en una nueva jornada marcada por el buen tiempo, que favorece la llegada de las embarcaciones. Las personas localizadas se encuentran bajo la custodia de las autoridades competentes, que han activado los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

84 migrantes en siete pateras durante la jornada del viernes

Estas se suman a las cinco que llegaron el viernes a las costas de las Pitiusas y que dejaron en tierra, que se conozca, a un total de 84 migrantes, según las comunicaciones de la Delegación del Gobierno en Balears.

Durante la mañana, fueron interceptadas 15 personas tras desembarcar en Formentera, en la zona de la Mola. Posteriormente, a media milla al sur de Formentera, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo interceptaron una segunda patera con 22 personas a bordo, entre ellas 16 hombres, cuatro mujeres y dos menores. Ya a las 13.30 horas, una tercera embarcación fue rescatada a cinco millas al sur de Formentera con otras 20 personas de origen magrebí.

Por la tarde y primera hora de la noche dos nuevas intervenciones que permitieron rescatar e interceptar a otras 27 personas de origen magrebí. Según informaron fuentes de los servicios de emergencia y seguridad, la primera de estas dos últimas actuaciones tuvo lugar a las 19.17 horas, cuando se procedió al rescate de 17 personas en el mar, a 16 millas al sur de Formentera. En el operativo intervinieron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep.

Diez personas desembarcan en Cala Olivera

Dos horas después, a las 21.20 horas, se produjo una nueva intervención, esta vez ya en la costa de Ibiza. Diez personas de origen magrebí fueron interceptadas en Cala Olivera, en el municipio de Santa Eulària. En este caso participaron agentes de la Guardia Civil del Puesto de Santa Eulària y de la Policía Local de Santa Eulària.

Según relata un vecino de la zona, desembarcaron en una pequeña lancha que dejaron abandonada en las rocas de la playa, muy cerca de Roca Llisa. Según relata, eran una veintena que, tras tocar tierra, se dispersaron por la urbanización