Baleària
Aina Castelló, capitana de Baleària en Ibiza: "No imagino una vida alejada del mar"
La naviera destaca el ascenso de la tripulante, quien ha pasado de primer oficial a capitana en sus rutas marítimas
La pasión por el mar puede convertirse en una profesión, y Aina Castelló es un buen ejemplo de ello. La naviera Baleària ha compartido en sus redes sociales el testimonio de esta tripulante que, además de trabajar entre Ibiza y Formentera a bordo del buque 'Nixe', acaba de dar un importante paso en su carrera: convertirse en capitana.
Castelló recuerda que su relación con el mar viene de lejos. "Mi pasión por el mar viene desde siempre, desde que era pequeña", explica. Tanto es así que asegura que no imagina una vida alejada del mar.
Su trayectoria en Baleària comenzó como tercer oficial en el 'Martín i Soler'. Desde entonces, ha ido creciendo profesionalmente dentro de la compañía hasta lograr, hace apenas unos meses, el título de capitana. "Estoy cogiendo experiencia y con muchas ganas, con mucha ilusión, de poder seguir creciendo aquí en Baleària", afirma.
Además, durante el vídeo la tripulante muestra algunas de las tareas que realiza en su día a día. Una de las más importantes llega cada vez que el barco atraca en puerto y hay que organizar la carga de vehículos. Y lo define de una forma muy gráfica. "Es como un tetris", comenta. De hecho, asegura que cuanto más pequeño es el barco, más complicado puede resultar encajar todos los vehículos teniendo en cuenta sus diferentes tamaños.
Una noticia inesperada
Pero su trabajo va mucho más allá de la operativa. Para Aina, una parte esencial de su labor consiste en saber gestionar situaciones y ponerse en la piel de los demás cuando surge algún problema a bordo. Un aspecto que considera clave para que tanto pasajeros como tripulación puedan disfrutar de la travesía en las mejores condiciones. Y cuando toca bajar del barco, tiene claro cómo aprovechar el tiempo libre: disfrutar de la familia, quedar con amigos y viajar.
Aunque las imágenes fueron grabadas cuando Castelló todavía era primer oficial, Baleària ha querido compartir una noticia que ha hecho especial esta publicación: "Tenemos a una nueva capitana en el equipo. ¡Enhorabuena, Aina!", destaca la compañía. De esta forma, el testimonio de la recién anunciada capitana se convierte en una historia de esfuerzo, constancia y amor por el mar, que sigue escribiendo nuevos capítulos entre las aguas de Ibiza y Formentera.
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