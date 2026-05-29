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Vivir en un sótano en Ibiza: el estudio que puedes comprar por 114.000 euros

Se trata de un inmueble de 32 metros cuadrados sin habitación independiente

La buena noticia: el edificio cuenta con piscina en la azotea

El estudio de 32 metros cuadrados que se vende en Idealista.

El estudio de 32 metros cuadrados que se vende en Idealista. / Idealista.com

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El mercado inmobiliario de Ibiza sigue dejando ejemplos que reflejan la tensión entre la elevada demanda de alojamiento y la escasez de producto disponible a precios asumibles. Uno de los últimos anuncios publicados en el portal Idealista ofrece en Sant Antoni un estudio de 32 metros cuadrados por 114.000 euros, situado en un sótano y anunciado como una opción para vivir o alquilar legalmente, aunque con importantes matices.

El inmueble se presenta como un "local con cédula de habitabilidad" ubicado en pleno corazón de Sant Antoni. El anuncio subraya desde el primer momento que no se trata de una vivienda residencial y que no permite el empadronamiento, aunque sostiene que "sí se puede vivir y alquilar legalmente". El precio de venta, según la publicación, no es negociable.

El baño del inmueble presenta una distribución particular.

El baño del inmueble presenta una distribución particular. / Idealista.com

El espacio cuenta con 32 metros cuadrados construidos, no dispone de habitación independiente y tiene un baño con una llamativa particularidad: la alcachofa de la ducha está conectada al lavabo. El propietario lo describe como una oportunidad de inversión por la alta demanda de alquiler anual en la zona, incluso fuera de la temporada turística. Según el anuncio, el local ha recibido numerosas solicitudes de alquiler, principalmente por parte de trabajadores locales, lo que lo convertiría en una "opción de inversión para obtener ingresos durante todo el año".

La ubicación es uno de los principales reclamos de la oferta. El inmueble se encuentra a pocos pasos del paseo marítimo de Sant Antoni y rodeado de bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. También destaca la proximidad a la playa, supermercados, farmacias, barberías y otros servicios básicos, todos ellos a distancia caminando.

El edificio cuenta con piscina en la azotea.

El edificio cuenta con piscina en la azotea. / Idealista.com

Pese a estar en una de las zonas más animadas del municipio, el anuncio asegura que el estudio se encuentra en la parte más baja y tranquila del edificio, lo que garantizaría silencio. También se menciona que hay vecinos tranquilos y poca ocupación colindante fuera de la temporada alta.

El edificio, según la publicación, dispone además de piscina en la azotea, con "una de las vistas más altas y despejadas de Sant Antoni". Este elemento se presenta como uno de los atractivos añadidos de la propiedad, especialmente para quienes busquen un inmueble de apoyo en Ibiza o una inversión destinada al alquiler.

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La oferta vuelve a poner sobre la mesa las particularidades del mercado inmobiliario ibicenco, donde incluso espacios no considerados vivienda residencial se comercializan como alternativas habitacionales o de inversión en un contexto marcado por los altos precios y la presión de la demanda.

El estudio no cuenta con habitación.

El estudio no cuenta con habitación. / Idealista.com

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