Vicent Marí, sobre la ampliación del aeropuerto: "El Estado no puede seguir exprimiendo al máximo nuestro territorio sin tener en cuenta las consecuencias"

El pleno del Consell de Ibiza ha repetido este viernes el debate sobre la ampliación del aeropuerto de Ibiza que el jueves enfrentó a PP y PSOE en todos los ayuntamientos de la isla, de nuevo con dos mociones diferentes y entre reproches de las dos formaciones, a pesar de que ambas rechazan las previsiones de Aena. Para los socialistas, el PP aprovecha la polémica generada por el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) como una "herramienta para atacar al Gobierno de España", mientras que, para el presidente, Vicent Marí, el Ejecutivo central del PSOE utiliza a la isla "como una caja registradora".

"No queremos que el Estado siga exprimiendo al máximo nuestro territorio sin tener en cuenta las consecuencias", ha sentenciado Marí, incidiendo en que esta ampliación, que prevé ampliar la superficie del aeropuerto en un 25% y pasar de 17 a 32 puertas de embarque, solo obedece a los intereses lucrativos de Aena. El presidente ha aprovechado para anunciar que ha escrito una carta a la secretaria de Estado de Turismo, la mallorquina Rosario Sánchez, invitándola a venir a Ibiza para explicar los planes de Aena.

Por su parte, la portavoz socialista, Elena López, critica una falta de coherencia entre el mensaje a favor de la contención del equipo de gobierno y un modelo de desarrollo "basado en el crecimiento turístico". "El Consell ha destinado 56 millones de euros a la promoción turística en los últimos siete años", recuerda.

La votación

El PSOE ha presentado una moción conjunta con el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, para rechazar los planes de Aena, pedir que se paralice el concurso para diseñar la ampliación del aeropuerto y que se incorporen criterios de capacidad de carga territorial en esta planificación. El PP ha votado a favor de esa propuesta, mientras que su texto ha recibido el rechazo de los consellers socialistas.

López ha justificado el voto contrario porque el PP "se queda corto" en su texto y elude cualquier medida encaminada al decrecimiento turístico, mientras que UP sí que ha secundado la moción del equipo de gobierno, junto con la iniciativa conjunta que ha presentado con el PSOE. El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, se ha abstenido en los dos casos, además de acusar de "puro paripé" las posturas defendidas por socialistas y populares.