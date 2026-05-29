Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: "Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos"

Vecinos del barrio de Ca na Ventura, en el entorno de Cap Martinet y S’Estanyol en Santa Eulària, denuncian que se encuentran en una situación de “aislamiento” desde que una vecina cerró un camino situado en la calle Aguzanieve que, según sostienen, se había utilizado de forma continuada “desde hace más de 60 años” como vía de paso. Los residentes aseguran que una treintena de viviendas han quedado ahora dependientes de un único acceso, la calle Nyandú, precisamente la vía donde se concentran varias obras que, afirman, bloquean de forma recurrente la entrada y salida del barrio.

“Solo tenemos dos accesos a todo el barrio y uno nos lo han cerrado”, resume una de las vecinas afectada a Diario de Ibiza. Según explica, el cierre del camino de Aguzanieve ha dejado a este grupo de casas con una sola vía operativa, la calle del Ndyandú, que es estrecha, sin aceras y está sometida desde hace tiempo al paso de vehículos pesados. “En esta calle hay dos obras, una de ellas grande. Hace años que están viniendo camiones, grúas, hormigoneras… Se paran en medio de la calle, la bloquean y no podemos entrar ni salir de nuestras casas”, relata.

La situación, según los vecinos, no es puntual. Aseguran que los problemas de movilidad se arrastran desde hace al menos dos años por la presencia de obras en la calle Nyandú, pero se han agravado tras el cierre del camino de Aguzanieve, que antes funcionaba como salida alternativa hacia la carretera de Cap Martinet. Hasta ese momento, explican, podían utilizar ese paso cuando la calle Nyandú quedaba ocupada por camiones o maquinaria. Ahora, si un vehículo pesado se detiene en la vía, el barrio queda prácticamente incomunicado.

"Nos han destrozado mobiliario urbano"

Los residentes describen calles “muy estrechas”, sin espacios peatonales seguros y con constantes incidencias derivadas de las obras. “Nos han destrozado mobiliario urbano, espejos, cables, palos de los cables; aparcan donde quieren, nos cierran el camino y no podemos entrar ni salir”, denuncia la vecina. La afectada insiste en que el problema no se limita a una molestia cotidiana, sino que compromete la seguridad de personas vulnerables. En la zona, afirma, viven personas mayores, un vecino con Parkinson y otra residente con movilidad reducida.

“Hay gente mayor que necesita atención sanitaria o cualquier asistencia y no pueden acceder. No puede venir el cartero. Nos han hecho de todo”, lamenta. Según su relato, en varias ocasiones los vecinos han llamado a la Policía Local para advertir de que la calle estaba bloqueada por camiones vinculados a las obras. “Nos decían: 'Dile al del camión que te tiene que dejar pasar'. Y el del camión respondía que tenía permiso de la obra y que podía estar allí. Y aquí te quedabas. No vino la Policía nunca y llamamos muchos vecinos”, asegura.

El punto de conflicto se sitúa en un tramo rústico vinculado a la calle Aguzanieve que comunicaba la zona con la carretera de Cap Martinet. Los vecinos explican que se han instalado puertas y barreras de madera que impiden el paso por ambos extremos de ese camino, de modo que ya no se puede utilizar como salida alternativa.

Los afectados sostienen que ese camino ha estado abierto y en uso vecinal durante décadas. En el escrito presentado ante el Ayuntamiento de Santa Eulària, los residentes solicitan la “reapertura inmediata” del paso y aportan testimonios, planos y ortofotos históricas para defender que el camino existía y era utilizado antes de su cierre. Entre la documentación adjuntada figuran imágenes aéreas y cartografía en las que, según los vecinos, se aprecia la continuidad del trazado en distintos años.

Temor a una emergencia

El Ayuntamiento, según trasladan los residentes, les habría indicado que se trata de un camino rústico que no figura en el catálogo municipal de caminos y que no constaría como servidumbre de paso. Los vecinos, sin embargo, discrepan de esta interpretación. Alegan que la ausencia en el inventario municipal no prueba por sí sola que el camino no tenga uso público ni que pueda cerrarse sin atender a su utilización histórica y a la situación en la que quedan las viviendas afectadas.

“El catálogo de caminos no tiene función normativa”, defienden los residentes en su escrito, en el que piden que se revise la situación y se adopten medidas para garantizar la movilidad. A su juicio, el cierre ha alterado de forma grave la vida diaria del barrio y ha generado un riesgo evidente en caso de emergencia. “Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos”, advierte la vecina afectada.

Por todo ello, los vecinos reclaman que se restablezca el paso por el camino cerrado en Aguzanieve o, como mínimo, que se garantice una alternativa real mientras duren las obras en Nyandú. La portavoz vecinal insiste en que los residentes no se oponen a las obras, pero sí a que estas bloqueen el único acceso disponible. En su caso, añade, la situación ha llegado a afectar a su actividad profesional: “Trabajo en casa, soy autónoma, y he tenido que dejar varios trabajos porque no me dejaban salir”.

Contestación del Ayuntamiento

Consultado por esta cuestión, en el Ayuntamiento de Santa Eulària contestan a este diario que el camino recién vallado por sus dos extremos se encuentra "dentro de una propiedad privada". "Por eso, no podemos hacer nada al respecto. Si es privado y han decidido vallarlo, no podemos actuar", exponen.

Respecto a los continuos cortes en la calle Nyandú por las obras, avanzan que este mismo viernes la concejala de Jesús, Francisca Adelina Guasch, se desplazará hasta la zona para hablar con los encargados de los trabajos e intentar buscar alternativas que eviten que la calle se quede cortada.