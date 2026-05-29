[UNVRS], la discoteca de Ibiza a la que ir este fin de semana si te gusta la música electrónica

El calendario de Ibiza entra en uno de sus momentos más intensos con una secuencia de noches que promete poner a [UNVRS] en el centro de todas las miradas. El club, reconocido como Club Nº 1 del Mundo en 2026, prepara tres citas capaces de activar a los amantes del techno, el house y la cultura de pista con una programación de gran formato.

La primera sacudida llega este viernes 29 de mayo con Charlotte de Witte. La fundadora de KNTXT regresa al hyperclub tras un debut que ya dejó huella en 2025, dispuesta a levantar un muro sonoro de tensión, minimalismo industrial y beats sin concesiones. Temas como ‘Roar’, ‘One Mind’ o su reinterpretación de ‘The Age of Love’ marcarán una noche pensada para quienes buscan una experiencia intensa, física y sin filtros. Enzo Siragusa completará el viaje con su visión underground entre minimal house y techno profundo.

El sábado 30 de mayo será el turno del cierre de ANTS Day & Night, el formato que une la energía open-air de Ushuaïa Ibiza con la dimensión inmersiva de [UNVRS]. Adam Beyer B2B Ilario Alicante, Chris Lake B2B Loco Dice, Fleur Shore, Manda Moor, Manu Gonzalez y más nombres darán forma a un recorrido de día y noche.

Y el lunes 1 de junio, John Summit estrena en Ibiza su residencia Experts Only. Durante nueve lunes, el fenómeno estadounidense hará de [UNVRS] su casa semanal. El arranque contará con Cole Knight, AYYBO y Max Styler antes de un cierre que apunta a ser histórico para quienes quieran vivir ya el verano sin mirar atrás.