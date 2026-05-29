Tres fiestas para no perder de vista este fin de semana

Hay semanas que resumen todo lo que hace única a Ibiza. Ushuaïa Ibiza abre una de ellas con tres jornadas capaces de convertir Platja d’en Bossa en el centro de la música internacional. Una declaración de intenciones para quienes buscan emoción, espectáculo y esa sensación de estar en el lugar exacto cuando el verano empieza a acelerarse de verdad en Ibiza.

Este viernes 29 de mayo, Calvin Harris inaugura su esperada residencia de los viernes y arranca el segundo año consecutivo de su doble presencia en el club, un hito que refuerza su vínculo con la isla. El productor escocés desplegará una temporada de 27 fechas hasta octubre, con la energía reconocible de sus grandes himnos y el apoyo de MK y Tyson O’Brien para encender el escenario open-air desde el primer atardecer.

El domingo 31, el pulso cambia de acento con el penúltimo encuentro de I Love Reggaeton. J. Álvarez, Wolfine, Lorna y El Súper Nuevo celebrarán los clásicos urbanos que siguen llenando pistas, acompañados por DAME + GASOLINA DJs y Juanjo García. Una cita directa, popular y sin complejos para quienes saben que el reggaeton original todavía manda.

Y el lunes 1 de junio, David Guetta recupera el trono de los lunes con el opening de F*** ME I’M FAMOUS! El actual dj número uno del mundo según DJ Mag estrena producción renovada y lenguaje visual inédito, junto a Agents Of Time, Majestic y Paul Reynolds. Tres días, tres estilos y una misma promesa, vivir Ibiza como solo Ushuaïa sabe hacerlo.