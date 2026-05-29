Así suenan los viernes este verano en Chinois Ibiza

Ibiza vuelve a mirar al futuro desde la pista de baile. Chinois Ibiza se prepara para vivir una de las residencias más esperadas de la temporada con Echoes of Tomorrow, el nuevo proyecto de Major League DJz que tomará el club cada viernes, del 29 de mayo al 9 de octubre. Serán 20 noches diseñadas para quienes buscan una experiencia sonora con identidad, energía y vocación de convertirse en recuerdo imprescindible del verano.

El dúo formado por los gemelos Bandile y Banele Mbere, nacidos en Estados Unidos y criados en Sudáfrica, llega a la isla en pleno ascenso global de la música electrónica africana. Su propuesta combina Afro House, ritmos profundos y sonidos de vanguardia en un viaje inmersivo pensado para conectar culturas, públicos y formas de entender el clubbing.

Una programación para no pestañear

La residencia reunirá en Chinois Ibiza a una selección internacional de artistas que refuerza su carácter ambicioso. Entre los nombres confirmados destacan AMÉMÉ, Kitty Amor, MoBlack, Khenya, Kasango, Vanco, Antdot, Maxi Meraki, Andrea Oliva, Nitefreak, Mont Rouge, &Friends y Mahmut Orhan, además de muchos otros invitados que pasarán por la cabina durante toda la temporada.

El calendario arranca este viernes con la Opening Party junto a MoBlack, Kasango y Elisa Elisa, y continuará cada semana con combinaciones pensadas para mantener la expectación hasta su cierre. La cita tendrá como escenario The Temple of Sound, el espacio de Chinois Ibiza concebido para una experiencia de club cercana, diversa e inmersiva.

Ubicado en el Ibiza Gran Hotel, Chinois refuerza así su posición como uno de los clubes más atentos a las nuevas corrientes de la electrónica global.