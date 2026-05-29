Santiago García Ramón, nuevo gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera: "El principal reto es que los asociados perciban la utilidad de la Federación"

"El actual gerente, Manuel Sendino, en las asambleas del año pasado de octubre planteó que, debido a su edad, estaba pensando en iniciar su retiro paulatino de la Federación Hotelera", explica Santiago García Ramón, nuevo gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera tras la Asamblea General Anual de este viernes en el Parador de Ibiza. "En las juntas de la Federación se planteó que hacía falta un nuevo gerente y se me propuso esta posibilidad", afirma García.

"Ya se comunicó la semana pasada en las asambleas de las asociaciones de la Bahía de Sant Antoni, Ibiza y Santa Eulària y tenemos pendiente celebrar la asamblea de la Asociación de Formentera", explica sobre en qué lugares se ha informado del inminente cambio a los socios.

Nueva etapa

"Me planteo la nueva etapa con ganas y con responsabilidad", confirma el nuevo gerente: "La verdad es que estos últimos dos años se han iniciado bastante bastantes cambios en la Federación para modernizar la organización. Como ha comentado la presidenta: se han renovado las sedes, se ha renovado la página web, se ha contratado a una persona para llevar todo el tema de la comunicación...", sostiene sobre todo lo que ha cambiado en la Federación, además del puesto en la dirección.

"Hasta la fecha, los últimos dos años, he sido el secretario de la Asociación de Empresarios de la Hotelería de Sant Antoni y Bahía y he sido vocal de la junta directiva de la Federación Empresarial Hotelera [de Ibiza y Formentera]", explica sobre su vinculación a la Federación: "La semana pasada cesé como secretario en Sant Antoni, porque la junta directiva de la Federación consideró que reunía los requisitos para llevar a cabo esta función a partir de ahora".

Sobre los retos que se plantea como gerente asegura: "Los retos no los marco yo, lo define la junta directiva. Yo trabajaré para conseguir los objetivos que ellos planteen". Define el principal reto que cree que deberá enfrentar: "Que los asociados perciban la utilidad de la Federación, como la organización que representa y canaliza sus intereses con las administraciones y con toda la sociedad".