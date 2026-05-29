Salud activa un proceso de mediación para solucionar la crisis en Psiquiatría

«Es una situación delicada, difícil, que lleva años enquistada y cuya solución no puede demorarse demasiado». La consellera balear de Salud, Manuela García, anunció ayer que el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) activó hace «unas semanas» un protocolo de mediación para intentar solucionar la crisis que se arrastra desde hace tiempo en el servicio de Psiquiatría y Salud Mental pitiuso, y que ha provocado una carta de denuncia firmada por diez de los catorce profesionales del servicio y al menos siete bajas.

Lo hizo primero en una rueda de prensa tras la presentación en el Hospital Can Misses de la primera donación de órganos en asistolia controlada, un procedimiento que supone un avance importante para la capacidad asistencial del centro y para el sistema de trasplantes. Y la consellera se explayó posteriormente en un encuentro con Diario de Ibiza en el mismo centro sanitario al que asistieron también Carmen Bosch y Antonio Zamora, directora general y coordinador autonómico de Salud mental.

La crisis en esta unidad ha llegado a tal punto que diez de sus catorce profesionales firmaron el mencionado escrito de denuncia ante la dirección general de Salud Mental, la dirección Médica, el servicio de Prevención de riesgos laborales, la Unidad de Seguridad del Paciente y los sindicatos correspondientes. En él, «trasladan su creciente preocupación ante la situación que atraviesa la unidad en sus distintos niveles asistenciales», entre otras cuestiones.

La organización del servicio

Según explican en este texto estos profesionales a los responsables de la sanidad pública pitiusa, «en la actualidad, la organización del servicio está afectando de manera significativa a la calidad y la seguridad de los cuidados, así como al bienestar de los profesionales (facultativos, enfermería, TCAE, terapeutas ocupacionales, administrativos, monitores, celadores y personal de seguridad), quienes estamos desarrollando nuestra labor bajo una presión asistencial insostenible».

Preguntada en su momento por estas críticas, la dirección del Área de Salud pitiusa explicó que «es conocedora de las inquietudes trasladadas por parte de profesionales de la Unidad de Salud Mental en relación con la organización y funcionamiento del servicio». Y añadió: «El ámbito de la salud mental afronta desde hace tiempo una elevada presión asistencial y organizativa, una situación compleja que exige una adaptación continua de los recursos y de la organización asistencial para garantizar una atención adecuada a los pacientes». Esta situación de «elevada presión asistencial», reconocen, «se ha agravado en las últimas semanas por la baja laboral de siete facultativos».

La consellera confirmó ayer que tienen conocimiento de este problema interno en la unidad desde hace años, y que se ha «enquistado». «Es una situación muy delicada, difícil porque son problemas personales, o sea, son filias y fobias a nivel personal» en un departamento esencial para la sanidad pitiusa.

Preguntada por el tiempo que puede prolongarse esta mediación, activada hace unas semanas y que pilota la directora médica del Área de Salud, Sausan Sayed Ávil, García indicó que están «trabajando» y que «en breve» informarán sobre las medidas que se adopten. «Queremos tener resuelta la situación lo antes posible porque esto no puede prolongarse durante mucho tiempo», añadió visiblemente preocupada.

También matizó que este sistema de mediación no es excepcional, que ya se ha aplicado, tanto en Ibiza como en el resto de islas, y que se seguirá aplicando en otros casos y en otros departamentos.

Las necesidades sobre la mesa

«La mediación», recordó la consellera a este diario, «trata precisamente de poner las necesidades de cada uno encima de la mesa y ver de qué forma se pueden entender o adoptar medidas que de alguna manera puedan satisfacer o no poner en contra a la mayoría de las partes».

Sobre el hecho de que siete de los catorce psiquiatras se hayan dado de baja, la consellera y Bosch aseguran que no afecta al funcionamiento de la unidad. Pero reconocen que se está desplazando, al menos desde el pasado fin de semana, personal de Mallorca para cubrir las necesidades de atención en Psiquiatría. «Trabajaremos en red y vendrán psiquiatras» de refuerzo, insistieron. «Sobre todo de cara a la seguridad del paciente; lo que sería preocupante, y no ha pasado, es que se quedaran casos sin tratar», agregó la consellera.

En cualquier caso, se están adoptando otras medidas: «Sabemos cuáles son las áreas más sensibles y se reorganiza el servicio para que siempre estén cubiertas», añadió la responsable de la sanidad balear.

En cuanto a los expedientes, que la coordinadora defiende que no son su responsabilidad, desde la conselleria explican que durante esta legislatura sólo tienen constancia de que se haya tramitado uno.

La coordinadora se defiende

Por su parte, la coordinadora del área negó, en un comunicado remitido a esta redacción este martes, primero que pueda abrir expedientes (uno de los afectados insiste en que es ella la que los propone y la dirección del Área de Salud, la que los firma, detalle que por otra parte no han negado ni la gerencia de ASEF ni Salud) y, segundo, que la situación organizativa descrita en su escrito de denuncia por diez de los catorce profesionales de la unidad, pueda atribuirse a su actuación.

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También aseguró que las denuncias de los profesionales no fueron contrastadas, cuando este diario, tras tener acceso al documento firmado, se puso en contacto con el Área de Salud, máximo responsable tanto de esta unidad como del conjunto de la sanidad pública pitiusa. Desde la gerencia sanitaria reconocieron estar al corriente de las quejas de los profesionales de Psiquiatría.