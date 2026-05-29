Infraestructuras
Sa Peixateria en Ibiza ya tiene fecha de inauguración
La invitación municipal presenta Sa Peixateria como un nuevo equipamiento para la ciudad, destinado a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y actividades culturales
El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado la inauguración de Sa Peixateria, el nuevo centro polivalente de la ciudad. El acto tendrá lugar el próximo miércoles, 3 de junio, a las 20 horas, en las propias instalaciones de Sa Peixateria.
Según el cartel difundido por el Consistorio a través de su canal de WhatsApp, se trata de “un espacio renovado para compartir cultura, actividades y vida de barrio”.
La invitación municipal presenta Sa Peixateria como un nuevo equipamiento para la ciudad, destinado a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y actividades culturales.
1,8 millones de euros de inversión
La remodelación del antiguo mercado de pescado, que cuenta con una inversión de 1,8 millones de euros, arrancó en torno a mayo de 2025 y, en principio, tenía un plazo de ejecución de nueve meses. El inmueble estaba llamado a convertirse en un centro cultural polivalente en el barrio de la Marina.
Entre los múltiples usos que tendrá este edificio, que dispone en su interior de un espacio de 400 metros cuadrados completamente diáfano, se contempla el de acoger bodas, según recoge la nueva Ordenanza reguladora del servicio de celebración de matrimonios civiles que se aprobó inicialmente en junio del año pasado. Una recogida de firmas de vecinos de la Marina trató sin éxito recuperar el espacio como mercado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
- Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
- Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
- Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
- ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque