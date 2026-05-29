Sa Peixateria en Ibiza ya tiene fecha de inauguración

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado la inauguración de Sa Peixateria, el nuevo centro polivalente de la ciudad. El acto tendrá lugar el próximo miércoles, 3 de junio, a las 20 horas, en las propias instalaciones de Sa Peixateria.

Según el cartel difundido por el Consistorio a través de su canal de WhatsApp, se trata de “un espacio renovado para compartir cultura, actividades y vida de barrio”.

La invitación municipal presenta Sa Peixateria como un nuevo equipamiento para la ciudad, destinado a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y actividades culturales.

1,8 millones de euros de inversión

La remodelación del antiguo mercado de pescado, que cuenta con una inversión de 1,8 millones de euros, arrancó en torno a mayo de 2025 y, en principio, tenía un plazo de ejecución de nueve meses. El inmueble estaba llamado a convertirse en un centro cultural polivalente en el barrio de la Marina.

Entre los múltiples usos que tendrá este edificio, que dispone en su interior de un espacio de 400 metros cuadrados completamente diáfano, se contempla el de acoger bodas, según recoge la nueva Ordenanza reguladora del servicio de celebración de matrimonios civiles que se aprobó inicialmente en junio del año pasado. Una recogida de firmas de vecinos de la Marina trató sin éxito recuperar el espacio como mercado.