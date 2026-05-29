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Sa Colomina será un jardín de barrio: Ibiza planea una plaza más amable, con más sombra y zonas de convivencia

La reforma busca renaturalizar el espacio, eliminando el césped de alto consumo hídrico y apostando por especies adaptadas al clima mediterráneo

La plaza de sa Colomina en la actualidad.

La plaza de sa Colomina en la actualidad. / A.E.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado este viernes a los vecinos de Vila el anteproyecto de reforma integral de la plaza de sa Colomina en una carpa informativa instalada en el barrio. Durante la jornada matinal también ha asistido el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

Según ha explicado el Consistorio, el proyecto busca transformar este espacio en un nuevo jardín urbano de barrio y convertir la plaza en un lugar más amable, con más sombra, más vegetación y nuevas zonas de convivencia para niños, jóvenes, familias y comercios del entorno. La propuesta, que el Consistorio quiere completar con las aportaciones ciudadanas, plantea una renovación integral del espacio. El plan incluye la mejora de pavimentos y recorridos interiores, una reorganización de usos y una apuesta por aumentar la calidad urbana y el confort climático del barrio.

Carpa informativa en la plaza de sa Colomina

Carpa informativa en la plaza de sa Colomina / A.E.

La carpa informativa volverá a abrir esta tarde, de 18.30 a 20.30 horas. La primera teniente de alcalde y concejala del barrio, Gema Marí, la tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, y el concejal de Jardines, Manuel Jiménez, atenderán a la ciudadanía.

Uno de los principales ejes del anteproyecto se centra en la renaturalización de la plaza. El Ayuntamiento plantará 26 nuevos árboles y elevará el número total a más de 70 ejemplares. El proyecto eliminará las zonas de césped de alto consumo hídrico y priorizará vegetación autóctona o adaptada al clima mediterráneo.

Las nuevas especies requerirán menos agua, favorecerán la biodiversidad urbana y ayudarán a reducir el efecto isla de calor. La nueva plaza también incorporará sistemas de drenaje sostenible y riego por goteo para mejorar la eficiencia hídrica y optimizar la gestión del agua de lluvia.

Carpa informativa en la plaza de sa Colomina

Carpa informativa en la plaza de sa Colomina / A.E.

Mejoras en la convivencia

"La propuesta redefine los usos de la plaza para convertirla en un espacio vivo y útil para distintas generaciones y necesidades", ha explicado Blanca Hernández. La concejala ha señalado que la futura plaza contará con una nueva zona infantil accesible y protegida, espacios deportivos con elementos de calistenia, áreas de descanso con gradas y sombra, aparcamientos para bicicletas y espacios abiertos destinados al encuentro vecinal.

Hernández también ha confirmado que el Ayuntamiento estudia la creación de una zona específica para mascotas con el objetivo de mejorar la convivencia y ordenar los diferentes usos del espacio público. La zona norte de la plaza adoptará el concepto de "bosque urbano" vinculado a los locales comerciales y a los espacios de restauración. El Ayuntamiento pretende reforzar la vida de barrio y dinamizar el comercio de proximidad desde una perspectiva compatible con el descanso vecinal.

La futura reforma incluirá además elementos vinculados al paisaje y a la identidad ibicenca, como muros de piedra seca, vegetación mediterránea y materiales naturales y duraderos que ofrecerán una imagen más integrada y coherente con el entorno.

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"El proyecto forma parte del modelo de transformación urbana que impulsa la ciudad para crear espacios públicos más cómodos, accesibles y sostenibles, pensados para la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. Sa Colomina dejará de ser un espacio de paso para convertirse en un jardín de barrio y en un lugar donde hacer vida", ha concluido Manuel Jiménez.

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