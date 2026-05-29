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El rincón amurallado de Ibiza que parece sacado de otra época y es Patrimonio de la Humanidad
El perfil @entrefonesyneurones dedica uno de sus vídeos al conjunto histórico, reconocido por la Unesco, que destaca por sus murallas renacentistas y su cruce de civilizaciones.
Hay lugares que no necesitan filtros para impresionar. Dalt Vila, en la ciudad de Ibiza, es uno de ellos. Sus murallas renacentistas, sus calles empinadas y sus vistas directas al mar la han convertido en uno de los enclaves más espectaculares del Mediterráneo.
El último vídeo publicado por la cuenta de Instagram @entrefonesyneurones recuerda por qué este conjunto histórico fue reconocido por la Unesco el 4 de diciembre de 1999 dentro de la declaración de Ibiza, biodiversidad y cultura.
"Situada sobre una colina en la capital de la isla, Dalt Vila conserva la huella de fenicios, romanos, musulmanes y cristianos. Ese cruce de civilizaciones ha dejado un paisaje urbano único, formado por calles estrechas y sinuosas, fachadas blancas, rincones llenos de sombra y miradores abiertos al Mediterráneo", comienza el vídeo.
Pero uno de sus grandes tesoros, como también explica el vídeo, está en sus murallas. En el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, se levantó una de las grandes fortificaciones renacentistas del Mediterráneo. El proyecto, diseñado por Giovanni Battista Calvi, combinó geometría, defensa militar y belleza arquitectónica.
Hoy, esas murallas siguen siendo una de las imágenes más reconocibles de Ibiza. Pasear por Dalt Vila es recorrer siglos de historia mientras el mar aparece entre callejones, baluartes y plazas.
La Unesco reconoció no solo su valor monumental, sino también la integración excepcional entre patrimonio, urbanismo y entorno natural. Por eso Dalt Vila es mucho más que una postal: es una de las joyas históricas más importantes de la isla.
Quien visite Ibiza no debería perderse este lugar. Y quien ya lo conozca, probablemente entienda por qué Dalt Vila siempre merece una segunda mirada.
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