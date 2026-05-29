La reflexión de una joven sobre el “lado B” de emigrar a Ibiza: “Hoy me di cuenta de que no tengo casa”

Emigrar no siempre se parece a las imágenes bonitas que se ven en redes sociales. Tampoco encaja siempre en los discursos más dramáticos. A veces, simplemente, es una mezcla de ilusión, cansancio, desconcierto y esfuerzo diario. Esa es la reflexión que ha compartido en TikTok la creadora de contenido @violetanadin, que ha puesto palabras a una sensación muy común entre quienes empiezan una nueva vida lejos de su lugar de origen.

En un vídeo publicado en su perfil, la joven habla del “lado B de emigrar”, una parte menos visible de la experiencia migratoria que, según explica, también puede ser muy difícil. Su testimonio se centra en ese momento en el que una persona ya ha llegado a su nuevo destino, ya intenta construir una rutina, pero todavía no consigue sentir que ese lugar sea realmente su casa.

“Hoy me di cuenta de que no tengo casa”

La frase más contundente de su reflexión llega cuando relata una sensación que tuvo de camino a casa, en Ibiza. “Hoy, viniendo a mi casa, me di cuenta de que no tengo casa”, expresa en el vídeo. Después matiza esa idea: quizá sí la tiene, pero todavía no logra sentirla como tal.

La creadora explica que todavía no entiende del todo la isla en la que vive y que ni siquiera ha empezado la temporada. Esa incertidumbre forma parte del proceso de adaptación que describe: estar en un sitio nuevo, intentar integrarse y, al mismo tiempo, sentir que todo sigue siendo ajeno.

El cansancio de intentar adaptarse

En su mensaje, @violetanadin insiste en que, pese a todo, sigue adelante. Asegura que cada día se esfuerza y que intenta mantener una actitud positiva, aunque reconoce que hay jornadas en las que no resulta tan sencillo.

“Hay días en los que las defensas se me bajan de tanto intentarlo”, cuenta. También habla de levantarse agotada, “moreteada”, esperando que las cosas se acomoden y que llegue ese momento en el que por fin pueda sentirse adaptada.

Su reflexión conecta con una realidad que muchas personas que emigran conocen bien: el desgaste emocional de comenzar de cero. No se trata solo de cambiar de ciudad o de país, sino también de reconstruir vínculos, rutinas, referencias y una idea de hogar.

“Se siente como si mi vida fuera yo contra todo”

La joven resume esa etapa con una frase especialmente gráfica: “Realmente se siente como si mi vida fuera yo contra todo”. Una sensación que no necesariamente implica rendirse, sino reconocer que adaptarse también puede doler.

Aun así, el vídeo termina con una declaración de intención. @violetanadin asegura que seguirá haciendo vídeos y que continuará contando, incluso desde la sátira, todo lo que le ocurra en la isla. Una manera de transformar la incomodidad, la soledad o el desconcierto en contenido, humor y relato propio.