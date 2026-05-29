Seguridad
Dos nuevas motos para que Policía Local de Santa Eulària vigile los núcleos urbanos
Estos nuevos vehículos permitirán incrementar la presencia policial y agilizar la respuesta ante incidencias
La Policía Local de Santa Eulària ha incorporado dos nuevas motocicletas tipo scooter para reforzar la presencia policial, mejorar la capacidad de respuesta y facilitar las labores de vigilancia preventiva en los diferentes cascos urbanos de las parroquias del municipio. Según ha informado el Ayuntamiento, la adquisición de estos nuevos vehículos responde a la necesidad de dotar a los agentes de medios ágiles, versátiles y eficientes para desarrollar sus funciones en entornos urbanos donde la movilidad resulta fundamental, especialmente durante la temporada turística, cuando aumenta de forma notable la afluencia de residentes y visitantes.
Las nuevas motocicletas, modelo Zontes 368E, destacan por su equilibrio entre prestaciones, confort y capacidad operativa, características que, según el Consistorio, las convierten en una herramienta adecuada para el servicio policial de proximidad. Están equipadas con un motor monocilíndrico de 367,6 centímetros cúbicos, una potencia cercana a los 39 caballos y un par motor de 40 Nm, lo que permite una buena aceleración y capacidad de desplazamiento tanto en vías urbanas como interurbanas.
Los vehículos incorporan también sistemas avanzados de seguridad, como ABS de doble canal, control de tracción, iluminación LED y sistema de arranque sin llave. Además, cuentan con compartimentos y baúles adaptados al servicio policial, lo que les proporciona una elevada capacidad de carga.
El Ayuntamiento destaca asimismo la maniobrabilidad, la comodidad de conducción y la protección aerodinámica de este modelo, elementos que facilitan el trabajo diario de los agentes durante largas jornadas de servicio y permiten una intervención rápida en calles estrechas, zonas peatonales, áreas comerciales y espacios con gran concentración de personas. Las motocicletas disponen de un depósito de combustible de 17 litros, lo que les proporciona una amplia autonomía operativa.
Tareas de vigilancia preventiva
Estas dos motos se destinarán principalmente a tareas de vigilancia preventiva, policía de proximidad, control de tráfico, regulación de la movilidad, vigilancia de eventos y actuaciones de seguridad ciudadana en los núcleos urbanos de Santa Eulària, Jesús, Puig d’en Valls y Santa Gertrudis.
La incorporación de estos vehículos forma parte del proceso de modernización y mejora de los medios materiales de la Policía Local de Santa Eulària, con el objetivo de incrementar la eficacia operativa, la seguridad de los agentes y la calidad del servicio prestado a vecinos y visitantes.
El Consistorio recuerda que diversos cuerpos de policía local en España y otros servicios públicos europeos están apostando progresivamente por scooters de media y alta cilindrada para servicios urbanos por su versatilidad, bajo consumo, facilidad de estacionamiento y rapidez de desplazamiento en zonas congestionadas.
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