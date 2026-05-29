El plan de Aitana en Ibiza y Formentera antes de volver a los escenarios: "La isla más bonita"

Aitana ha aprovechado un pequeño paréntesis en su gira para disfrutar de unos días en las Pitiusas. La cantante, que venía de ofrecer dos conciertos en Valencia, ha compartido en su perfil de Instagram varias imágenes de su escapada por Ibiza y Formentera, donde se la ve posando, paseando, disfrutando del atardecer y rodeada de amigas.

En las primeras fotos, la artista aparece en un parking del centro de Ibiza con un coche antiguo de color rosa como fondo, una escena que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores. La cantante también ha visitado Las Dalias, donde paseó entre puestos y saludó a algunos fans que se encontraron con ella durante su estancia en la isla.

De Ibiza a ses Illetes en yate

La escapada también tuvo parada en Formentera. Aitana se desplazó en yate hasta la playa de ses Illetes, uno de los rincones más conocidos de la isla, donde posó con un bikini color champán y disfrutó de una jornada de mar. En las imágenes compartidas se aprecia a la cantante relajada, sonriente y en modo descanso antes de retomar su agenda de conciertos.

La artista también ha publicado varias fotos con distintos estilismos para salir a cenar, combinando looks veraniegos y piezas más sofisticadas. Su amiga Violeta ha compartido imágenes en el mismo barco que Aitana, por lo que se confirma que han viajado juntas.

Sin confirmar si Plex estuvo en la isla

Por ahora, Aitana no ha mostrado públicamente si Plex también ha estado con ella durante esta escapada. El creador de contenido sí ha compartido este jueves un vídeo titulado 'Un día con mi novia', en el que enseña algunos momentos de los preparativos de Aitana antes de uno de sus conciertos.

El vídeo incluye escenas en tono de humor, como Plex intentando preparar sus cuerdas vocales o bromeando con la cantante sobre el momento de conocer a sus bailarines, entre risas, por algunas de las coreografías más sensuales del show.

Aitana continúa con su gira mundial

La escapada llega en plena gira mundial de Aitana, que este viernes continúa su recorrido con un concierto en Albacete. Tras su paso por Valencia y sus días de descanso en Ibiza y Formentera, la cantante vuelve al escenario en uno de los momentos más intensos de su carrera, con una agenda marcada por la música, los viajes y una enorme expectación entre sus seguidores. Eso sí, seguro que con las pilas recargadas, ya que la cantante no para de mostrar su amor por la isla cada vez que la visita. "La isla más bonita", escribe en el post.