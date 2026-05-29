Hotel Boutique & Spa Las Mimosas: el nuevo rooftop de Ibiza que cambiará tus atardeceres

Hotel Boutique & Spa Las Mimosas inaugura este viernes, 29 de mayo, su nueva terraza Sunset Rooftop, un espacio diseñado para disfrutar de la puesta de sol desde un entorno tranquilo, cuidado y con vistas privilegiadas a la bahía de Sant Antoni. La apertura llega con todos los ingredientes para convertirse en uno de los planes más apetecibles de la temporada: música en directo, gastronomía informal, coctelería y el sello de Grupo Mambo.

La cita contará con una sesión especial del dj David Moreno, que pinchará entre las 20 y las 22 horas en un live stream retransmitido por Pure Ibiza Radio. Su selección musical acompañará la puesta de sol con un sonido mediterráneo y relajado, pensado para conectar con la esencia más serena de Las Mimosas.

Tapas y cócteles frente a la bahía de Sant Antoni

Mimo’s, el restaurante del hotel, completará la experiencia con una carta de tapas, cócteles y gin-tonics Bombay Sapphire. Una propuesta perfecta para brindar al aire libre, compartir la tarde sin prisas y descubrir un nuevo rincón de Sant Antoni donde el ambiente íntimo y la puesta de sol son los grandes protagonistas.

La inauguración del Sunset Rooftop forma parte de una temporada en la que Las Mimosas refuerza su carácter de espacio vivo y abierto a la isla. El hotel prepara noches de Cinema Paradiso, talleres de pintura y vino, exposiciones de arte, barbacoas semanales y otras experiencias vinculadas al ocio, la cultura y la gastronomía.

Con spa, piscina y una ubicación privilegiada en Sant Antoni, Las Mimosas se consolida como un refugio boutique para quienes buscan descanso, bienestar y estilo de vida en Ibiza. Las reservas pueden realizarse a través de la web www.lasmimosasibiza.com o en el teléfono 971 34 39 23.