Nuevo 'parking' gratuito en Ibiza: Santa Eulària abre aparcamiento para 150 vehículos en s'Argamassa

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha abierto un nuevo aparcamiento público y gratuito en s'Argamassa, con capacidad para unos 150 vehículos, tras alcanzar un acuerdo con la propiedad para alquilar durante diez años una parcela de unos 5.000 metros cuadrados destinada al estacionamiento.

El nuevo espacio está situado en la avenida de s'Argamassa, junto a Acrobosc, y permitirá mejorar las opciones de aparcamiento en una zona en la que existe una elevada demanda. La medida tiene como objetivo facilitar el estacionamiento a residentes y usuarios de la zona, en un entorno en el que no hay disponibilidad de suelo público suficiente para habilitar nuevos espacios de estas características.

En busca de más solares para convertirlos en aparcamiento

El Consistorio destaca en su comunicado la importancia de seguir alcanzando acuerdos con propietarios privados en zonas como s'Argamassa, donde la falta de parcelas municipales obliga a buscar fórmulas de colaboración para poder ofrecer servicios públicos necesarios. El Ayuntamiento agradece también "la buena predisposición de la propiedad", que, según señala, ha permitido poner a disposición de los vecinos un aparcamiento gratuito durante un periodo prolongado.

El Ayuntamiento recuerda que este espacio está destinado exclusivamente al estacionamiento de vehículos y que está prohibido acampar, instalar elementos de pernocta o hacer un uso contrario a las ordenanzas municipales.