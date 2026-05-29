Dos nuevas pateras acercan la llegada de migrantes a Ibiza y Formentera a una cifra récord
La primera embarcación deja a 22 personas en Formentera y Salvamento Marítimo rescata a otras 15 en el mar
La llegada de pateras con migrantes a bordo se reactiva. La interceptación esta mañana de viernes de 37 personas en dos de estas embarcaciones, una localizada en el mar y la segunda, ya en la costa de Formentera, dispara la cifra de migrantes llegados en estas rutas desde la costa de África hasta las 912 desde enero. En los primeros cinco meses del año pasado, la cifra se elevó a 697, un total de 215 menos. Además, se han detectado un total de 54 pateras frente a las 38 del año pasado en el mismo periodo.
La llegada de las dos embarcaciones este viernes ha sido escalonada. En la primera, según detallan fuentes de los servicios de seguridad y asistencias (Delegación del Gobierno apunta que ha sido detectada a las 8.30 horas) viajaban 15 personas de origen magrebí que fueron localizadas en la zona de la Mola de Formentera después de desembarcar en un punto próximo de esta parte del litoral de la isla.
Estas personas, todas de origen subsahariano, ya se encuentran en la isla de Ibiza tras ser trasladadas desde Formentera y están siendo atendidas en la carpa habilitada para ello en la zona de es Botafoc del puerto de Ibiza, como siempre por personal de Cruz Roja.
A media milla al sur de Formentera
En cuanto a la segunda patera, fue interceptada una hora después a apenas media milla al sur de Formentera por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo con 22 migrantes, 16 hombres, cuatro mujeres y dos menores a bordo. Estos últimos datos no suelen facilitarse desde la Delegación del Gobierno en Baleares, a pesar del peligro que representa esta ruta para los menores (han llegado numerosos bebés en los últimos tiempos) y para mujeres sobre todo embarazadas.
Todos ellos han sido puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, con las competencias en Extranjería, en las dependencias de la comisaría de Ibiza.
El fenómeno migratorio no da tregua y este año, a punto de finalizar el mes de mayo, arroja cifras de récord, ya que el año pasado se superaron los 900 migrantes el 20 de junio, una docena menos que hasta este viernes 29 de mayo.
No ha trascendido si se ha localizado la primera de las dos embarcaciones en las que han llegado estas personas, ni si se ha podido detener a los patrones, algo que normalmente es posible gracias a los testimonios de los pasajeros.
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