Nueva iniciativa política contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza

Esquerra Unida-Podem ha llevado al Congreso de los Diputados el rechazo a la ampliación del aeropuerto de Ibiza prevista por Aena en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031, DORA III, mediante una Proposición No de Ley registrada a través del diputado de Sumar MÉS Vicenç Vidal, con la que reclama paralizar la tramitación del proyecto, incluida su licitación, y revisar la planificación aeroportuaria para reducir la presión turística sobre la isla.

La iniciativa llega después de las propuestas registradas en las últimas semanas en el Parlament balear por Unides Podem, el PP y el PSIB contra el proyecto del organismo portuario, así como de la moción aprobada en la Comisión Mixta de Insularidad Congreso-Senado para avanzar hacia la cogestión aeroportuaria en Baleares y Canarias. La ampliación planteada por Aena se ha situado en una inversión de 229,7 millones de euros y en el marco del DORA III.

Según Esquerra Unida-Podem, esta propuesta "culmina la ofensiva parlamentaria" contra la ampliación del aeropuerto que la coalición ha llevado a cabo en ayuntamientos, el Consell de Ibiza y el Parlament balear. La formación considera que la llegada del debate al Congreso obliga a PP y PSOE "a posicionarse claramente" sobre un proyecto que, según sostiene, supondría "consolidar aún más la masificación turística y la saturación territorial que padece la isla".

"Ahora, PP y PSOE se tendrán que mojar"

"Es muy fácil hacer discursos sobre sostenibilidad en Ibiza mientras después en Madrid se da apoyo a políticas que impulsan más aviones, más presión turística y más negocio para Aena. Ahora PP y PSOE se tendrán que mojar", ha señalado Óscar Rodríguez, coordinador de Esquerra Unida de Ibiza y Formentera.

El frente parlamentario contra el proyecto se abrió en la Cámara autonómica con la PNL de Unides Podem, que pidió rechazar la ampliación, paralizar cualquier procedimiento administrativo, técnico o contractual, incluida la licitación del Nuevo Diseño Funcional del Edificio Terminal del Aeropuerto de Ibiza, revisar el DORA III y el Plan Director del aeropuerto y estudiar medidas como la revisión de slots y la limitación de horarios operativos para reducir la capacidad aeroportuaria en temporada alta.

El PP balear también registró en el Parlament una iniciativa para rechazar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza. La PNL, firmada también por el presidente del Consell de Ibiza y diputado, Vicent Marí, reclama "paralizar cualquier tramitación vinculada a una ampliación" y defiende que cualquier inversión de Aena debe orientarse a la mejora del servicio y de la seguridad y a la reducción de impactos territoriales, ambientales o de movilidad, "pero en ningún caso favorecer un incremento de la presión sobre el territorio".

También el PSOE y el senador

El Grupo Parlamentario Socialista registró igualmente una PNL en el Parlament para expresar su rechazo a la ampliación, al considerar que supone un “incremento inasumible” de la capacidad aeroportuaria en una isla con saturación territorial y residencial. La propuesta socialista insta al Gobierno y a Aena a paralizar cualquier trámite contractual o de redacción del proyecto de diseño funcional de la terminal y a revisar el DORA III antes de su aprobación definitiva.

En el ámbito estatal, la Comisión Mixta del Congreso y el Senado sobre Insularidad aprobó una moción del senador por Ibiza y Formentera Juanjo Ferrer para avanzar hacia la cogestión aeroportuaria y permitir que el Govern balear participe en las decisiones sobre los aeropuertos del archipiélago. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de Esquerra Confederal y el PNV, la abstención de PSOE y PP, y el voto en contra de Vox.

La coalición recuerda que el rechazo a la ampliación del aeropuerto "ya no es solo una posición de las izquierdas o de los movimientos ecologistas", sino que en los últimos días también se han posicionado diferentes instituciones, entidades y fuerzas políticas de la isla, que han advertido de que el proyecto es incompatible con la situación de saturación territorial, social y ambiental que vive Ibiza.

"Es una barbaridad que, mientras cada vez más instituciones reconocen que Ibiza está al límite y que es necesario reducir la presión turística, Aena impulse una ampliación destinada a continuar aumentando el tráfico aéreo y el número de visitantes", ha afirmado Rodríguez.

Esquerra Unida-Podem considera que la llegada del debate al Congreso obligará ahora a PP y PSOE a posicionarse claramente sobre el modelo de futuro de la isla. "Esperamos que sean coherentes con lo que muchos de sus representantes defienden en Ibiza y no acaben avalando en Madrid un proyecto que profundizaría aún más la saturación de la isla", ha concluido el portavoz.

Capacidad real de incidencia en la planificación

La coalición sostiene que este caso pone de manifiesto la necesidad de que las instituciones de Baleares dispongan de una capacidad real de incidencia en la planificación y la gestión aeroportuaria, por el impacto directo que estas decisiones tienen sobre el territorio.

La proposición registrada en el Congreso pide que la Cámara rechace la ampliación del aeropuerto y paralice su tramitación, incluida la licitación del proyecto. También insta al Gobierno a revisar el DORA III y el Plan Director del aeropuerto para reducir la presión turística y ajustar la planificación a la capacidad real de la isla, con medidas como la reducción de la capacidad operativa en temporada alta mediante la revisión de los slots y los horarios, y a avanzar hacia un modelo de cogestión aeroportuaria con más capacidad de decisión para las instituciones de las Baleares.