Llama la atención: la gran investigación de la Policía Local de Sant Josep sobre el ataque de unos perros peligrosos a una mujer y su perra Likha, que falleció por las heridas
La gran investigación de la Policía Local de Sant Josep sobre el ataque de unos perros peligrosos a una persona y a su perra Likha, que provocó heridas a la persona y la muerte del animal. La actuación de los agentes permitió identificar a los perros implicados en el ataque y trasladarlos a las dependencias municipales. Comprobaron que estaban sueltos sin bozal, sin correa y sin supervisión, como exige la normativa cuando se trata de perros de razas potencialmente peligrosas. Las pesquisas han desembocado en la apertura de 13 expedientes por todas las irregularidades detectadas.
El inicio de los trabajos de restauración del mural de Okuda San Miguel en la calle Santa Agnès de Sant Antoni, que ha sorprendido sobre todo a los turistas, ya que muchos de ellos aprovechan su estancia en el pueblo para hacerse una foto con las coloridas formas de la obra. El mural ha sido vallado para que el equipo del artista pueda iniciar la recuperación, sobre todo en algunas zonas que están bastante dañadas. El Ayuntamiento asegura que la restauración de la pintura de la calle no costará nada a las arcas porque está en garantía.
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