Telecomunicaciones
Indignación vecinal por el plantón de Vodafone para retirar las antenas que están agrietando un edificio de Ibiza
La empresa de telecomunicaciones no acudió a la cita para desmantelar la instalación de la azotea, ignorando las reclamaciones vecinales
Los vecinos del edificio del número 7 de la avenida Bartomeu de Roselló, junto al puerto de Ibiza, vuelven a sentirse atrapados entre las grietas y las promesas incumplidas. Vodafone no ha acudido a retirar la instalación de telefonía móvil de la azotea, pese a que había comunicado que el desmontaje se realizaría el pasado miércoles, pendiente únicamente de la confirmación del permiso de grúa.
La fecha llegó y la grúa no apareció, aseguran los vecinos. Tampoco se les ha trasladado una nueva cita para retirar una infraestructura que llevan meses reclamando que desaparezca de la cubierta por el deterioro que, según los informes técnicos, está provocando en el inmueble y, en especial, en uno de los áticos, propiedad de Siauw Hoa. "Todo el mundo pendiente y nada. Para ellos no tenemos importancia. Vendrán cuando les dé la gana y probablemente sin avisar", lamenta Siauw a Diario de Ibiza.
El último burofax de Vodafone, con fecha 18 de mayo, ratificaba la rescisión del contrato de arrendamiento suscrito en 1998 para la instalación de la estación base. La compañía señalaba que no aceptaba los términos planteados por la comunidad en el intento de negociación y reiteraba que procedería al desmontaje. En concreto, informaba de que estaba a la espera de confirmar el permiso de grúa solicitado para el 27 de mayo.
La misma comunicación, sin embargo, rechazaba hacerse cargo de los daños. Vodafone sostiene que no procede indemnización «de ningún tipo ni de ninguna índole» porque, a su juicio, los desperfectos y grietas no se limitan a la vivienda afectada y responden a un problema «exclusivamente estructural» del edificio, ajeno a la instalación de las antenas de telecomunicaciones.
Informe técnico desfavorable
Los vecinos rebaten esa versión con un nuevo informe firmado por un arquitecto que vuelve a vincular el problema con la sobrecarga de la cubierta. El documento recuerda que el inmueble fue construido en 1965, bajo una normativa que admitía una sobrecarga máxima en este tipo de cubiertas de 1,5 kN/m2. Sobre el techo del ático de Siauw existe una estructura metálica apoyada en perfiles de acero sobre los petos de la vivienda, con una plataforma de rejilla y equipos de telefonía móvil.
El arquitecto estima una carga aproximada de 1.000 kilos y advierte de que, por los efectos observados, es superior a la que resiste la pared de carga. Tras la visita al piso, constató grietas horizontales y continuas en la parte superior de los paramentos, fisuras en el techo próximo a los muros de carga y en la zona del salón, cocina y comedor, además de filtraciones. También señala el mal estado del acero en el zuncho y la oxidación de las armaduras de algunas viguetas.
El informe concluye que la «excesiva carga en la cubierta», unida a "las filtraciones y al ambiente agresivo", está produciendo «graves consecuencias estructurales». Además, recomienda colocar testigos para controlar la evolución de las grietas, actuar con precaución, reparar las lesiones e impermeabilizar. La medida principal, insiste, pasa por eliminar total o parcialmente el sobrepeso de la cubierta.
Para Siauw, que lleva años viendo cómo se agrietan las paredes de su casa, este nuevo retraso agrava su angustia. Ahora, la comunidad va a emprender acciones legales para forzar la retirada inmediata de las antenas y reclamar responsabilidades.
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