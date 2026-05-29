'Swap-Party', una fiesta en Ibiza para intercambiar ropa, libros y objetos del hogar

Amics de la Terra de Ibiza celebrará el miércoles 3 de junio en Can Tomeu, en Ca n'Escandell, la segunda edición de su 'Swap-Party,' un encuentro para intercambiar artículos en buen estado y dar una segunda vida a objetos que ya no se utilizan.

La entidad explica que la iniciativa está pensada como "un encuentro divertido" para reutilizar artículos como pequeños electrodomésticos, tecnología digital, objetos de decoración como cuadros o cerámica, artículos de cocina, libros, mochilas, ropa de verano y otros objetos que se encuentren en buen estado.

Las personas participantes podrán acudir con un máximo de cinco artículos. La organización no aceptará zapatos, zapatillas, botas ni muebles. Los objetos que queden sin intercambiar se devolverán a sus propietarios, que deberán llevárselos nuevamente.

La actividad comenzará a las 18 horas con la entrega de objetos, la valoración de los artículos y un pica-pica que se prolongará hasta las 19 horas. A las 19.15 horas, según detallan, se empezará a echar un vistazo a los objetos disponibles y dará comienzo el intercambio.

El funcionamiento de la 'Swap-Party' prevé que, al dejar los objetos, el equipo de voluntarias y voluntarios asigne un valor a cada artículo, traducido en puntos que cada participante recibirá en una tarjeta para poder cambiarlos por otros objetos. Para participar, la entidad indica que es necesario inscribirse rellenando un formulario.