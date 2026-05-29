Las familias de Sant Antoni se quedan sin un descuento del 75% en las escuelas de verano por la "parálisis" del Ayuntamiento, denuncia el PSOE

El PSOE de Sant Antoni ha denunciado la “parálisis” y la “falta de prioridad política” del equipo de gobierno municipal después de que el Ayuntamiento haya reconocido en pleno que no solicitó las ayudas del Govern balear destinadas a financiar actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil, como las escuelas de Pascua, verano y Navidad.

Según explican los socialistas, estas subvenciones, convocadas tanto en 2025 como en 2026, podían cubrir hasta el 75% del coste de las actividades. Su finalidad era favorecer la conciliación familiar y laboral durante los periodos de vacaciones escolares.

El grupo municipal recuerda que el año pasado ya preguntó en pleno si el Ayuntamiento tenía previsto acogerse a esta línea de ayudas. Entonces, según el PSOE, el equipo de gobierno respondió que estudiaría las bases cuando se publicaran para valorar si era interesante participar.

Sin embargo, tras la nueva convocatoria publicada este año, el concejal de Bienestar Social, Jorge Nacher, reconoció que el Ayuntamiento no solicitó las subvenciones porque “salen demasiado tarde” y porque “los técnicos de la casa no le han dado prioridad”.

Falta de voluntad política

Para el PSOE, esta explicación es “todavía más grave”, ya que, a su juicio, demuestra que el problema no era técnico ni jurídico, sino de “falta de voluntad política”.

“Lo que hoy nos están diciendo es que el Ayuntamiento ha renunciado voluntariamente a una subvención que podía abaratar enormemente el coste de las escuelas vacacionales para las familias porque simplemente no se consideró una prioridad”, denuncian. Los socialistas consideran especialmente preocupante que las principales perjudicadas sean las familias del municipio, que, según afirman, continúan pagando precios “muy superiores” a los de otros municipios de Ibiza.

“Mientras en otros ayuntamientos, como el de Ibiza, las familias monoparentales, numerosas o con especiales dificultades económicas pagan alrededor de 50 euros y el resto de familias unos 100 euros, en Sant Antoni las cuotas son prácticamente el doble”, señalan.

Para el PSOE, resulta “incomprensible” que el Ayuntamiento deje pasar financiación externa mientras las familias siguen soportando costes más elevados para poder conciliar durante las vacaciones escolares. “Cuando se habla de conciliación y apoyo a las familias, las prioridades se demuestran con gestión y con hechos. Y hoy el equipo de gobierno ha reconocido públicamente que reducir el coste de las escuelas vacacionales para las familias de Sant Antoni no es una prioridad”, concluyen.