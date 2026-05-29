Ibiza instala un estand informativo sobre la gestión de residuos en el Festival Fantasia

El departamento de Gestión Ambiental y Sostenibilidad del Consell de Ibiza ha instalado un estand informativo en el paseo de Vara de Rey con motivo del Festival Fantasia. El espacio permanecerá abierto hoy hasta las 20 horas y este sábado de 17 a 20 horas.

Durante estas jornadas, técnicos del departamento informan a los visitantes sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar correctamente los residuos, con especial atención a la fracción orgánica, que representa cerca del 40% de los residuos domésticos.

A través de este espacio divulgativo, el Consell explica cómo una correcta separación de la materia orgánica permite su tratamiento y reutilización en las instalaciones de Ca na Putxa. Esta práctica reduce la cantidad de residuos que llegan al vertedero y favorece una gestión más sostenible de los recursos.

"Cada pequño gesto cuenta"

El conseller de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Ignacio José Andrés, ha destacado que "resulta fundamental acercar a la ciudadanía información y herramientas que ayuden a mejorar la separación de residuos en casa, especialmente de la fracción orgánica, que representa la mayor parte de nuestros desechos".

Asimismo, el conseller ha señalado que "cada pequeño gesto cuenta y una correcta separación permite reducir de forma significativa los residuos que terminan en el vertedero, además de avanzar hacia una Ibiza más sostenible y respetuosa con el medio ambiente".

Los asistentes también pueden resolver dudas sobre reciclaje y conocer distintas iniciativas impulsadas por el Consell de Ibiza para fomentar hábitos más respetuosos con el entorno y avanzar hacia una economía circular.

Esta acción forma parte de las actividades de sensibilización ambiental que desarrolla el Consell de Ibiza con el objetivo de promover una mayor concienciación ciudadana sobre la correcta gestión de los residuos y la protección del entorno natural.