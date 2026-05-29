Sant Antoni contra los 'malos humos'

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni, a través del Plan Municipal sobre Drogas (PMD), ha organizado diferentes actividades con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo. La programación tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, promover hábitos de vida saludables y reforzar la prevención, especialmente entre la población más joven.

La jornada ha comenzado este viernes en el paseo de ses Fonts con un taller de movimiento y bienestar, una actividad planteada para fomentar la actividad física, el cuidado personal y el bienestar emocional. En la iniciativa han participado las asociaciones de personas mayores de Sant Antoni, Sant Rafel, Cala de Bou y Sant Jordi-Sant Francesc, en una propuesta que también ha servido como punto de encuentro y convivencia.

El tabaco y sus consecuencias

Además, la Asociación de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC) se ha sumado a la jornada con la instalación de un estand informativo en el que se ha ofrecido información a los vecinos sobre las consecuencias del tabaco en la salud. La entidad ha contribuido así a reforzar el mensaje de prevención y concienciación en torno a una de las principales causas evitables de enfermedad.

La programación continuará por la tarde con el taller dinámico ‘Libre de humo’, dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años. La actividad se desarrollará en el Espai Jove de 17 a 19 horas y contará con la colaboración de la Asociación Promoción y Desarrollo Social (PDS).

Este taller está orientado a promover hábitos saludables entre los adolescentes y a prevenir conductas de riesgo vinculadas al consumo de tabaco. A través de una dinámica participativa, se busca ofrecer a los jóvenes herramientas para reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud y adoptar decisiones responsables.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Sant Antoni reafirma su compromiso con la prevención, la educación para la salud y la promoción del bienestar entre distintos colectivos del municipio.