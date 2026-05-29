Ibiza y Formentera contra el consumo de tabaco, primera causa de muerte evitable en España

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) ha celebrado la Semana sin Humo en Atención Primaria con mesas informativas en todos los centros de salud de las Pitiusas, en una iniciativa desarrollada con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, para concienciar sobre la realidad del consumo de tabaco, que sigue siendo la primera causa de muerte evitable en España.

La Semana sin Humo 2026 se ha celebrado este año bajo el lema "Inhala vida, toma aire", con actividades en los centros de salud pitiusos centradas, según el Área de Salud, en poner el foco sobre la importancia de los entornos libres de humo como lugares de promoción de la salud, así como en los graves problemas que causa el aire contaminado por el humo del tabaco.

Los equipos de salud de los centros han realizado cooximetrías, pruebas de medición de la intoxicación por monóxido de carbono en consumidores de tabaco y sustancias inhaladas, han organizado actividades y han ofrecido información sobre el proceso de abandono del tabaco y de otras nuevas maneras de fumar, como el vapeo o los cigarrillos electrónicos.

Ibiza y Formentera contra el consumo de tabaco y vapers / ASEF

Los pacientes que deseen recibir ayuda para dejar de fumar han sido derivados a las consultas de cada centro dentro del Programa de deshabituación tabáquica de Atención Primaria.

Otro de los objetivos de las mesas informativas ha sido crear un espacio de reflexión, animando a los usuarios a dejar su consejo a otras personas fumadoras o que están en el proceso de dejar de fumar, mediante mensajes inspiradores que permitan compartir vivencias y emociones relacionadas con el consumo de tabaco y sustancias inhaladas.

Los profesionales de las consultas de Atención Primaria ponen el énfasis en el diagnóstico del tabaquismo y en la identificación de complicaciones asociadas al consumo crónico, como la EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

El Centro de Salud Can Misses, además de estas actividades, ha contado con una estación de ejercicio físico multicomponente para sensibilizar sobre la importancia del ejercicio físico como factor protector y como herramienta útil en el tratamiento y recuperación de las personas fumadoras. Los usuarios han podido experimentar en el in-door training place los beneficios del ejercicio físico adaptado a distintas situaciones de salud.

Durante esta semana también se han instalado mesas informativas en los institutos. El personal de ASEF, en colaboración con el Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca), ha realizado actividades de sensibilización sobre el problema del tabaquismo y los vapers en los centros de enseñanza secundaria, con mesas informativas, mensajes motivadores e información sobre nuevas formas de consumo, como vapeadores, tabaco calentado y tabaco de mascar, que, según la nota, tienen gran atractivo para el público más joven y son la puerta de entrada al tabaquismo.