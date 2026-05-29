“Los delfines se acercaron a la tabla, estaban muy juguetones”: Lucien, sobre su encuentro con estos animales en el norte de Ibiza

Lucien Barde no esperaba que su desayuno terminara convertido en una de esas experiencias que se recuerdan toda la vida. Francés de Burdeos, residente en Ibiza desde hace ocho años y director de vinos del hotel Six Senses Ibiza, observaba el mar desde la zona de residencia situada sobre la bahía de Xarraca cuando vio aparecer, a lo lejos, un grupo de delfines.

“Normalmente pasan rápido, pero estos estaban muy juguetones”, relata. Al verlos, decidió bajar corriendo hasta la playa, hinchar su tabla de paddle surf y salir al mar. “Me dije: si veo delfines, bien; y si no, por lo menos doy un paseo, porque el mar estaba increíble”, cuenta.

La sorpresa llegó mar adentro, a unos 500 u 800 metros de la costa, frente a Portinatx. Allí volvió a divisarlos y se acercó con la tabla. Lejos de alejarse, los delfines comenzaron a aproximarse a él con curiosidad. “Vinieron a ver lo que estaba flotando”, explica Barde, todavía sorprendido por la escena.

Un encuentro de 30 minutos entre juegos y miradas

El encuentro se prolongó durante casi media hora. Los animales nadaban alrededor de la tabla, se alejaban unos metros y después regresaban. “A veces estaban a 20 metros, luego a 50 u 80, y después se acercaban otra vez. Creo que identificaron lo que era y dijeron: él está aquí con nosotros, no nos molesta”, recuerda.

Barde, aficionado también a la apnea, ya había vivido algún encuentro con delfines en el mar, pero asegura que nada comparable a lo ocurrido esta vez. “El año pasado un delfín me pasó al lado, pero nada como esto. Esta vez fueron muy curiosos”, afirma.

Finalmente fue él quien decidió dar por terminado el encuentro. Se encontraba ya cerca del faro de Portinatx y sabía que aún le quedaban unos veinte minutos de remada para volver a la playa. “Me despedí”, resume.

Tras regresar a casa, enseñó las imágenes a amigos y conocidos. Fue su pareja quien le animó a enviarlas a Diario de Ibiza. “Me dijo: mándalo, tal vez les va a gustar. Y aquí estamos”, comenta.

Nacido en un pequeño pueblo de Burdeos y vinculado desde siempre al mundo del vino, Barde trabaja desde hace seis años en Six Senses Ibiza. En la isla ha encontrado también una estrecha relación con el mar, una presencia constante en su día a día. La de los delfines frente a Portinatx, asegura, ha sido una de las experiencias más especiales que ha vivido en aguas ibicencas.