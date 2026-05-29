Ibiza alcanza los 34 grados y el Mediterráneo se encuentra cuatro grados por encima de lo normal en el entorno de Baleares

Ibiza vive este viernes una nueva jornada de calor intenso, con temperaturas que ya alcanzaban los 34 grados en Sant Antoni hasta las 13.30 horas, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La estación de Sant Antoni ha registrado así la temperatura más alta de la isla. Le siguen Sant Joan, con 32 grados; Ibiza, con 30; y el aeropuerto de es Codolar, con 26 grados.

Las temperaturas mínimas se mantienen por el momento por debajo de los temidos 20 grados que dan origen a las noches tropicales. Según la Aemet, Sant Joan ha registrado 12 grados, mientras que Sant Antoni, Vila y el aeropuerto han marcado 15 grados.

Las Pitiusas han registrado temperaturas superiores a los 30 grados en tres ocasiones (27, 28 y 29 de mayo) a lo largo de esta semana de "calor extraordinario", tal y como alertó la Aemet.

Calor en el mar

El calor también se nota en el mar. La Aemet ha advertido este viernes de que el Mediterráneo se encuentra entre 3,5 y 4 grados por encima de lo normal en el entorno de Baleares. “Calor en tierra... y en el mar”, ha señalado el organismo estatal en sus redes sociales. En el territorio nacional, la Aemet también ha destacado que el Cantábrico alcanza valores entre 5 y 6 grados por encima del promedio normal en el golfo de Vizcaya.

Las aguas del Mediterráneo occidental superaron el verano de 2025 los 26°C e incluso alcanzaron de forma puntual los 28 y hasta los 30 grados centígrados el verano pasado, según informó la Aemet.

Previsión del tiempo el fin de semana

Ibiza afronta un fin de semana de tiempo estable, con predominio del sol, ausencia de precipitaciones y temperaturas que alcanzarán los 29 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para este sábado 30 de mayo, la Aemet prevé una jornada soleada, con una mínima de 19 grados y una máxima de 28. El viento soplará flojo, con momentos de calma durante la madrugada y predominio de componente suroeste y sur a lo largo del día, con velocidades de entre 10 y 15 kilómetros por hora.

El domingo 31 continuará la misma tónica de estabilidad. La Aemet prevé intervalos de nubes y sol, sin precipitaciones, con una mínima de 18 grados y una máxima de 29. El viento soplará de componente suroeste, con una velocidad prevista de 10 kilómetros por hora.