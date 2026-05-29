La vivienda, la falta de agua, el intrusismo y las plantillas, las preocupaciones que roban el sueño a los hoteleros de Ibiza

"Hemos analizado el poco recorrido que llevamos de temporada: Semana Santa ha estado marcada por un período vacacional temprano, condicionado por el clima. Incluso así, todos los hoteles que han estado abiertos han alcanzado en picos centrales de las vacaciones una ocupación del 100%", explica María Costa Roig, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera tras la Asamblea General Anual, celebrada este viernes en el Parador de Ibiza.

"Mayo ha sido bastante similar a la temporada 2025, hemos alcanzado el 66% de promedio de ocupación", analiza Costa: "Ha estado dos puntos por encima de la temporada anterior, se puede decir que se ha consolidado". La presidenta de la Federación añade que "respecto a los municipios, ha sido muy similar al año 2025, quizás los que han subido menos o se han ralentizado más, ha sido la zona norte y Formentera, pero no ha sido muy significativo", dado que la diferencia numérica es mínima.

Dificultades del sector

La presidenta de la Federación explica que las dificultades que afectan al sector "siguen siendo las mismas": "La vivienda, el problema del agua, el intrusismo...". Sobre la crisis hídrica asegura que, desde la Federación, están "orientados a buscar soluciones para que se pueda completar ese ciclo y aprovechar el agua desalada". "Apoyamos la cuarta desaladora, para así dejar descansar a los acuíferos", sostiene.

En torno al intrusismo explica que valoran "muy positivamente la labor que se ha hecho y los avances que se han llevado a cabo" desde el Consell junto con los ayuntamientos: "Creemos que se tiene que seguir trabajando para poder encontrar ese equilibrio entre turistas y residentes que es necesario para las islas".

Si bien han podido comenzar la temporada con las plantillas completas, comenta que "es un problema que ya es tradición: empezar la temporada con eso encima de la mesa", pero reconoce que los hoteleros hacen esfuerzos "titánicos para poder cubrir los puestos ofreciendo, dentro de las medidas de lo posible, alojamiento". "Evidentemente, no es nuestra labor principal, no es nuestra tarea, pero sí que contribuimos a ello: pedimos a las administraciones que ayuden y apoyamos la creación de viviendas que vayan destinadas a trabajadores de temporada, siempre que se puedan cubrir unos estándares mínimos de comodidad y de dignidad para vivir", añade. Sobre si no tienen las plantillas al 100% cubiertas justifica: "Tampoco estamos a tope de temporada, los hoteles están abriendo ahora".

Cómo prevén la temporada

"Aún nos falta completar mayo, pero por cómo hemos visto la primera quincena, prevemos que la temporada será buena, incluso un poco superior a la del año pasado", afirma la presidenta de la Federación. "Hemos empezado la temporada con un panorama internacional un poco incierto, pero así como va evolucionando la temporada, pues nos damos cuenta de que Baleares representa un destino seguro para aquellos turistas, sobre todo europeos, que ven en nuestras islas un destino al que pueden ir tranquilamente. Esto parece que tendrá un impacto moderado en el resultado de la temporada".

Sobre el encarecimiento de los vuelos asevera que "sí es cierto que puede afectar, pero al final con los resultados que van saliendo, la primera quincena ha sido muy positiva", reitera.