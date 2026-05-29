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Paint & Sip

El plan en el hotel Mondrian Ibiza que une arte, rosé y una azotea con vistas

Mondrian Ibiza recupera Paint & Sip con Sarah Main para una experiencia creativa

Uno de los participantes de una edición anterior de Paint &amp; Sip. | MONDRIAN IBIZA

Uno de los participantes de una edición anterior de Paint & Sip. | MONDRIAN IBIZA

Redacción Ibiza

Ibiza

Cala Llonga vuelve a ser uno de esos rincones de Ibiza donde pasan cosas que apetece contar. El 29 de mayo, a las 12 horas, Mondrian Ibiza acoge una edición de Paint & Sip, el taller que combina pintura, conversación y una copa de bienvenida en la terraza Sun & Moon. Tras llenar dos sesiones durante Hyde Fest a principios de mes, la propuesta regresa como un plan diferente junto al mar.

Al frente estará Sarah Main, una creadora que forma parte del ADN cultural de la isla. Primero dejó huella como una de las primeras dj femeninas en pinchar en templos como Space Ibiza y Pacha. Ahora, su energía se traslada al lienzo con obras abstractas llenas de color que, además, cobran vida mediante realidad aumentada.

Un taller para pintar y brindar

La experiencia dura unas dos horas y está pensada para todos los niveles. No hace falta saber dibujar ni llegar con una idea cerrada. El punto de partida será el trazo libre, seguido de un retrato de una sola línea inspirado en Picasso. Después, cada participante pintará uno de los personajes de Main.

Por 35 euros, el taller incluye todos los materiales artísticos, una copa de rosé Whispering Angel y una selección de frutos secos. La experiencia gana aún más atractivo por su entorno: la terraza Sun & Moon, una azotea abierta al paisaje de Cala Llonga, combina las vistas al Mediterráneo con el ambiente sofisticado de Mondrian Ibiza.

Paint & Sip es una forma de vivir la isla desde otro perspectiva y a otro ritmo, a través del arte compartido.

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Y, para quienes quieran completar un fin de semana lleno de cultura y arte, el domingo Sun & Moon cambia de pulso con Lunas de Lunares, un homenaje al flamenco y a las noches de música en directo de Santa Eulària.

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