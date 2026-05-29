Campaña Flash Mayo
El álbum
Ni diez días ha durado la barrera
Ni diez días ha durado la barrera que el Ayuntamiento de Ibiza instaló para el Acire (Área de Circulación Restringida) en la subida a Dalt Vila que se activó el 18 de mayo. La han partido y los coches vuelven a entrar sin más. La que colocaron en la entrada a la Marina tampoco está activa a estas alturas de mes.
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