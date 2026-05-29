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Ni diez días ha durado la barrera

Ni diez días ha durado la barrera | LAURA M. EXPÓSITO

Ni diez días ha durado la barrera | LAURA M. EXPÓSITO

Redacción Ibiza

Ni diez días ha durado la barrera que el Ayuntamiento de Ibiza instaló para el Acire (Área de Circulación Restringida) en la subida a Dalt Vila que se activó el 18 de mayo. La han partido y los coches vuelven a entrar sin más. La que colocaron en la entrada a la Marina tampoco está activa a estas alturas de mes.

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