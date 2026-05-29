Ni diez días ha durado la barrera que el Ayuntamiento de Ibiza instaló para el Acire (Área de Circulación Restringida) en la subida a Dalt Vila que se activó el 18 de mayo. La han partido y los coches vuelven a entrar sin más. La que colocaron en la entrada a la Marina tampoco está activa a estas alturas de mes.