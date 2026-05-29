Día Mundial Sin Tabaco
Prohibido fumar en estas cinco playas de Sant Josep: Día Sin Tabaco en Ibiza
La iniciativa municipal busca concienciar sobre la alta contaminación y el riesgo para el entorno natural que suponen los residuos de tabaco.
El Ayuntamiento de Sant Josep ha conmemorado este viernes el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, con la instalación de un punto informativo en la playa de ses Salines dentro de la campaña municipal 'Playas sin humo'. La iniciativa parte del departamento de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral y cuenta con la participación del equipo de educadores ambientales del Consistorio y la colaboración de la Asociación Contra el Cáncer.
El municipio impulsa esta campaña desde hace tres años con el objetivo de concienciar sobre la importancia de proteger el litoral y reducir el impacto ambiental de los residuos derivados del tabaco, sobre todo colillas y cigarrillos electrónicos. El Ayuntamiento ha alertado de que estos desechos provocan una elevada contaminación y suponen un riesgo para el entorno natural. Sant Josep dispone actualmente de cinco playas declaradas sin humo: ses Salines, Platges de Comte, Cala d’Hort, es Bol Nou y es Cavallet.
Protección del entorno natural
La concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, Felicia Bocú, ha destacado la necesidad de preservar estos espacios naturales. "Las playas se tienen que cuidar y debemos evitar residuos como las colillas o los vapers, que pueden contaminar mucho e incluso provocar incendios por las baterías de litio", ha señalado.
Por su parte, la integrante del equipo de educación ambiental Alanis Maraun ha recordado que una colilla puede tardar hasta 12 años en descomponerse y ha advertido de que estos residuos contienen miles de sustancias tóxicas que dañan gravemente la arena y el medio marino.
Con esta acción, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la protección del entorno natural y la sensibilización de residentes y visitantes para reducir los residuos en las playas del municipio, especialmente en espacios de alto valor ambiental como ses Salines.
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