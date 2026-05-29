Las Dalias Ibiza llega a Mallorca y conquista la isla

Mallorca ha vivido un fin de semana diferente, de esos que dejan huella y despiertan ganas de repetir. Las Dalias Ibiza On The Road Mallorca Tour aterrizó por primera vez en la isla del 22 al 24 de mayo y convirtió Es Molí de Calvià en un gran punto de encuentro para quienes buscan algo más que un simple plan de ocio.

Durante tres días, 11.000 personas se acercaron a descubrir el universo de Las Dalias Ibiza, uno de los nombres más reconocibles del Mediterráneo. La propuesta reunió mercadillo hippie, música en directo, gastronomía, actividades infantiles, zona holística, arte, talleres, moda artesanal, joyería y decoración en un ambiente pensado para residentes y turistas.

El evento contó con más de 200 participantes. También hubo espacios de descanso con tiendas de The Glamping, experiencias de Manaom Conscious Living y sesiones especiales como S’Embat, Hippy House y Namasté, que cerró la cita con una ceremonia colectiva llena de emoción y conexión.

Un puente entre Ibiza y Mallorca

La llegada de Las Dalias a Mallorca fue una declaración de intenciones. El objetivo era acercar a la isla la esencia que ha convertido a Las Dalias Ibiza en un símbolo de libertad, creatividad y cultura mediterránea. Y el resultado superó las expectativas.

La colaboración entre la familia Trui y Las Dalias Ibiza reforzó, además, el vínculo cultural entre ambas islas. Desde la organización han querido agradecer el apoyo de artesanos, equipos participantes, mallorquines, residentes extranjeros y turistas que hicieron posible este primer encuentro.

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Tras la gran acogida, Las Dalias Ibiza volverá a Mallorca. Los organizadores ya estudian una próxima edición con más cultura, artesanía y mayor asistencia de público.