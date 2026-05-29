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Cultura popular de Ibiza y Formentera protagonista del nuevo número de la revista Caramella

Josep Vicent Frechina y otros autores analizan en la revista Caramella la influencia de los cambios sociales en la cultura popular de Ibiza y Formentera

Instrumento tradicional de las Baleares.

Instrumento tradicional de las Baleares. / Revista Caramella

Redacción Digital

Ibiza

La revista Caramella, referente en música y cultura popular de los territorios de habla catalana, presenta en Ibiza y Formentera su último número, centrado en la cultura popular de las Pitiusas.

La primera presentación tendrá lugar este viernes 29 de mayo a las 20 horas en Sa Nostra Sala de Ibiza. Participarán Sara Ramon, consellera de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell de Ibiza; Lina Sansano, jefa del Servicio de Museos y Patrimonio Histórico, Josep Vicent Frechina, coordinador de Caramella, y los autores Antoni Manonelles, Vicent Marí “Palermet” y Susana Cardona.

La segunda cita será el sábado 30 de mayo a las 12 horas en la Sala de Plenos del Consell de Formentera, en Sant Francesc. Intervendrán Maria Teresa Ferrer Escandell, presidenta de la Obra Cultural Balear de Formentera, Josep Vicent Frechina, Montserrat Sola, editora de la revista, y Jaume Escandell.

Presentación de Caramella a Formentera.

Presentación de Caramella a Formentera. / Revista Caramella

La publicación reúne artículos que analizan la evolución de las tradiciones ibicencas y formenterenses desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. El dossier aborda la transformación de la cultura popular tras los cambios sociales y económicos de los años sesenta y setenta y destaca las iniciativas que impulsaron su recuperación y revitalización.

El número recoge trabajos sobre música tradicional, formas de canto, baile payés, arquitectura y prácticas agrícolas tradicionales, además de estudios sobre fiestas populares, narrativa oral y nuevas expresiones festivas.

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El monográfico también reflexiona sobre la relación entre tradición y modernidad y defiende la cultura popular como un espacio vivo de creación colectiva y expresión contemporánea. En el dossier participan Isidor Marí, Vicent Marí "Palermet", Sergi Moreno, Cati Marí, Ferran Riera, Felip Cirer, Onofre Rullan, Lina Sansano, Jaume Escandell, Antoni Manonelles y Susana Cardona.

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