El Consell de Ibiza bloquea al día 30 anuncios de ofertas de alojamiento turístico ilegal

30 al día. Cada jornada, el Consell de Ibiza elimina de plataformas como Airnbnb, Booking o Verbo 30 anuncios de ofertas de alojamiento turístico ilegal. En lo que va de año, de enero a mayo, ya han sido bloqueados unos 1.500 anuncios, según ha explicado Mariano Juan, conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, durante la charla que ha ofrecido la tarde de este viernes en la Jornada Inmobiliaria celebrada en el centro cultural de Jesús, que ha sido organizada por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y la Asociación API Baleares.

Titulada ‘Últimos datos de la lucha contra el intrusismo, novedades sobre la aplicación del Registro Único de Alquileres de Corta Duración y medidas en materia de vivienda’, durante la conferencia ha detallado que la institución insular "ya ha bloqueado 1.500 anuncios en 48 horas [tiempo que tardan las plataformas en borrarlos] durante estos cinco meses de 2026". "Estamos -se alegra Juan- consiguiendo que descuelguen los anuncios en un par de días, con lo que no dejamos que generen reserva alguna. Siguen intentando entrar en el mercado ilegal, pero son detectados". Y bloqueados.

Es decir, que "se está manteniendo el corsé en plataformas turísticas on line (OTA) tras la retirada de más de 4.000 en 2025". De esta manera, Airbnb, la principal de esas OTA, "ya ha pasado de 3.500 anuncios a unos 1.900" y, lo que es más importante, "se mantiene en esa cifra desde hace meses".

La recaudación, ha añadido, “sigue disparada a más de un millón de euros este año”, si bien esperan que baje “porque imponer 275.000 euros hace que los infractores no puedan afrontar los pagos”

Juan ha explicado que el Consell ya ha empezado a imponer la nueva gradación de sanciones a 275.000 euros. La recaudación, ha añadido, "sigue disparada a más de un millón de euros este año", si bien esperan que baje "porque imponer 275.000 euros hace que los infractores no puedan afrontar los pagos". Es decir, se lo piensan dos veces porque lo notan en sus cuentas corrientes, si bien sigue habiendo una treintena que, a diario y pese a los muros de contención sancionadores e informáticos implementados, no cejan en su empeño.

Facebook no es un buen plan

Juan recuerda que, según Mabrian, empresa especializada en proveer servicios de inteligencia turística, Airbnb, Booking y Verbo -las plataformas donde cazan a los intrusos- representan más del 90% del mercado: "Esto demuestra que irse a Facebook, por ejemplo, u otras plataformas, [para intentar hacer negocio desde allí con sus ofertas turísticas ilegales] no les renta. La contención la seguimos forzando en estas plataformas mayoritarias, pues la gradación de la sanción, que la hemos pasado de 40.000 a 275.000 euros, ha sido a través de una instrucción interna atendiendo al beneficio económico que obtenían y al daño al destino en cuanto a saturación".

Esos disuasorios 275.000 euros de sanción se aprobaron hace poco, "así que están comenzando a llegar las notificaciones", indica el conseller ibicenco, que pone como ejemplo lo sucedido recientemente con un infractor que, para evitar ese multón, accedió a recolocar su inmueble en el programa autonómico Lloguer Segur, incentivo que aplica desde el pasado año la Oficina de Lucha contra el Intrusismo de Ibiza. Se trata del primer caso en Baleares en el que un piso turístico que iba a ser sancionado se acoge a esta posibilidad para reducir la sanción en un 80%. La multa, que ascendía inicialmente a 275.000 euros, quedó finalmente en 33.000 euros al aplicarse primero la reducción del 80% y, posteriormente, un segundo descuento del 40%, tal y como contempla la Ley del Procedimiento Administrativo Común, por reconocimiento de los hechos, renuncia a la interposición de recursos y pronto pago de la sanción.

Caída del 40% de los anuncios

Entre los datos ofrecidos por Juan figura que el Instituto Nacional de Estadística (INE) "ha confirmado una caída cercana al 40% del número de anuncios en Ibiza en el último año, que han pasado de 3.399 anuncios en noviembre de 2024 a 2.081 en noviembre de 2025". En Airbnb, por ejemplo, "se ha pasado de unos 4.400 anuncios activos a alrededor de 1.800, lo que ha supuesto la eliminación de unas 14.500 plazas turísticas ilegales y más de 1.700 anuncios eliminados en plataformas", calcula Juan.

"El número de anuncios detectados se sitúa por debajo del número de viviendas inscritas en el registro insular, lo que indica un mayor alineamiento entre oferta publicada y oferta identificada”

El conseller destaca, en este sentido, que, por primera vez, "el número de anuncios detectados se sitúa por debajo del número de viviendas inscritas en el registro insular, lo que indica un mayor alineamiento entre oferta publicada y oferta identificada". Esa oferta está estabilizada "gracias a un modelo de monitorización continua que permite identificar entre 25 y 30 anuncios diarios que intentan incorporarse sin cumplir requisitos y bloquearlos en aproximadamente 48 horas".

16 precintos en cinco meses

En solo cinco meses, desde el 1 de enero de 2025, el Consell ha iniciado más de 270 expedientes sancionadores y ha ejecutado 16 precintos. En cuanto a la evolución de la recaudación anual por sanciones, se ha pasado de los 77.672 euros de 2016 a los 126.138 euros de 2017, los 268.098 euros de 2018, los 413.500 euros de 2019, los 319.574 euros de 2020 (año del covid), los 382.349 euros de 2021, los 407.674 euros de 2022, los 480.519 euros de 2023, los 1.085.458 euros de 2024 y los 1.069.341 euros. En una década, la recaudación se ha multiplicado, pues, por 13. Se ingresa casi un millón de euros más al año.

El 25% de los piratas son inquilinos, es decir, gente que realquila la casa donde se alojan. O sus habitaciones

El 48% de los infractores son extranjeros

En cuanto a la nacionalidad de los infractores, se mantiene una distribución equilibrada: un 52% (65) son españoles, frente a un 48% (60) de origen extranjero o no determinado. Dentro de este grupo destacan los italianos, con un 14,4% (18), seguidos de los británicos, con un 7,2% (9), y los alemanes, con un 5,6% (7), "lo que refleja el carácter internacional del fenómeno". Y ojo: el 25% son inquilinos, es decir, gente que realquila la casa donde se alojan. O sus habitaciones.

Mariano Juan también ha analizado en la charla "el desastre del registro único" de arrendamientos de corta duración del Gobierno central, tumbado hace una semana por elTribunal Supremo por invasión de competencias. Este registro ha llegado a afectar a más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza que, pese a tener licencia turística, no podían ofrecer sus viviendas en las plataformas.