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Playas
Cierre temporal de una playa de Ibiza por un posible vertido
El Ayuntamiento de Sant Josep recomienda no bañarse hasta nuevo aviso mientras se realizan analíticas para comprobar si el agua es apta
El Ayuntamiento de Sant Josep ha informado este mediodía del cierre temporal de la playa de sa Caixota, en es Cubells, a causa de un posible vertido detectado en la zona. Según ha comunicado el Consistorio a través de su canal de WhatsApp, actualmente se están llevando a cabo las analíticas correspondientes para verificar que el agua sea apta y segura para el baño.
El Ayuntamiento recomienda no bañarse en esta playa hasta nuevo aviso y asegura que informará puntualmente de cualquier actualización.
En la imagen difundida se aprecia la zona señalizada con carteles de advertencia y cinta de balizamiento en la orilla para evitar que los bañistas accedan a la zona.
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