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Cerrado el 'parking' subterráneo del Mercat Nou de Ibiza por "un desprendimiento"

Técnicos municipales inspeccionarán el techo para garantizar la seguridad

El ‘parking’ del Mercat Nou de Ibiza, cerrado hace unos meses.

El ‘parking’ del Mercat Nou de Ibiza, cerrado hace unos meses. / Vicent Marí

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha cerrado provisionalmente el aparcamiento subterráneo del Mercat Nou de Vila por motivos de seguridad. Según ha comunicado el Consistorio se trata de un cierre preventivo ya que se ha producido un desprendimiento del techo, según informa.

El Ayuntamiento de Ibiza ha cerrado provisionalmente el aparcamiento subterráneo del Mercat Nou.

El Ayuntamiento de Ibiza ha cerrado provisionalmente el aparcamiento subterráneo del Mercat Nou. / Ayuntamiento de Ibiza

Los técnicos municipales inspeccionarán entre la tarde de este vienes y el sábado las zonas del techo afectadas para valorar el alcance de la incidencia y determinar el plazo de cierre del estacioonamiento.

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Desde el Consistorio han informado de que trabajan para habilitar "lo antes posible un espacio alternativo" de manera temporal con el objetivo de minimizar las molestias, según el aviso difundido.

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