Nuevo récord solidario en Ibiza: 18.210 euros para la lucha contra el cáncer infantil

La asociación Better Life Ibiza ha hecho entrega este viernes por la mañana, a las puertas del Ayuntamiento de Santa Eulària, del cheque solidario correspondiente a la recaudación de la décima Gala Benéfica ‘Contra el cáncer nos mojamos todos’, celebrada el pasado 21 de marzo en el Palacio de Congresos de Ibiza.

En esta ocasión, la entidad ha entregado un único cheque por valor de 18.210 euros a la ONG Proyecto Juntos, una cifra que supone un nuevo récord de recaudación en la historia de esta gala benéfica. La aportación irá destinada íntegramente al proyecto ‘El descanso del Guerrero’, impulsado por Proyecto Juntos.

La gala ‘Contra el cáncer nos mojamos todos’ alcanza así su décima edición consolidada como una cita solidaria en Ibiza, con el objetivo de recaudar fondos para iniciativas vinculadas al apoyo a personas afectadas por el cáncer y sus familias.