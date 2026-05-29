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Niños con cáncer se olvidan del hospital en Bam-Bu-Ku Ibiza

La iniciativa ‘El Descanso del Guerrero’ permite a niños con cáncer y a sus familias disfrutar de una jornada de ocio, música y juegos en Sant Antoni

Niños, adolescentes y sus familias disfrutando en Bam-Bu-Ku Ibiza.

Niños, adolescentes y sus familias disfrutando en Bam-Bu-Ku Ibiza. / Laura Rodríguez Tierraseca

Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Bam-Bu-Ku Ibiza celebró este jueves una jornada muy especial dedicada a varias familias de la Fundación Aladina, en el marco de una nueva edición de ‘El Descanso del Guerrero’, una iniciativa impulsada junto a las fundaciones Aladina y Juntos.

Durante el encuentro, niños y familias pudieron dejar atrás por unas horas las habitaciones y camas de hospital para disfrutar de piscinas, música, animación, juegos y momentos de convivencia en un entorno pensado para desconectar y compartir.

La jornada tuvo como objetivo ofrecer a los menores y a sus familias un espacio de normalidad, bienestar emocional y apoyo mutuo, especialmente importante para quienes atraviesan procesos largos y complejos vinculados a la enfermedad. Más allá de las actividades, la experiencia permitió crear recuerdos positivos y momentos de alegría que permanecen más allá del propio viaje.

Niños, adolescentes y sus familias disfrutando un día en Bam-bu-ku.

Niños, adolescentes y sus familias disfrutando un día en Bam-bu-ku. / Laura Rodríguez Tierraseca

Más de 20 años apoyando niños y adolescentes

La Fundación Aladina lleva más de 20 años acompañando a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, ofreciendo apoyo emocional, psicológico y material en hospitales de toda España, además de impulsar iniciativas orientadas a humanizar el proceso de la enfermedad.

El equipo de Bam-Bu-Ku Ibiza quiso sumarse a esta causa poniendo sus instalaciones y su energía al servicio de las familias participantes. “Para nosotros es un verdadero privilegio poder formar parte de iniciativas tan necesarias y humanas como esta. Ver a los niños disfrutar y compartir momentos felices con sus familias es algo profundamente emocionante”, destacaron desde el establecimiento.

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La iniciativa permitió que familias con pequeños “guerreros”cambiaran por un día el entorno hospitalario por una jornada diferente y llena de sonrisas.

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