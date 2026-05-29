Niños con cáncer se olvidan del hospital en Bam-Bu-Ku Ibiza

Bam-Bu-Ku Ibiza celebró este jueves una jornada muy especial dedicada a varias familias de la Fundación Aladina, en el marco de una nueva edición de ‘El Descanso del Guerrero’, una iniciativa impulsada junto a las fundaciones Aladina y Juntos.

Durante el encuentro, niños y familias pudieron dejar atrás por unas horas las habitaciones y camas de hospital para disfrutar de piscinas, música, animación, juegos y momentos de convivencia en un entorno pensado para desconectar y compartir.

La jornada tuvo como objetivo ofrecer a los menores y a sus familias un espacio de normalidad, bienestar emocional y apoyo mutuo, especialmente importante para quienes atraviesan procesos largos y complejos vinculados a la enfermedad. Más allá de las actividades, la experiencia permitió crear recuerdos positivos y momentos de alegría que permanecen más allá del propio viaje.

Niños, adolescentes y sus familias disfrutando un día en Bam-bu-ku. / Laura Rodríguez Tierraseca

Más de 20 años apoyando niños y adolescentes

La Fundación Aladina lleva más de 20 años acompañando a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, ofreciendo apoyo emocional, psicológico y material en hospitales de toda España, además de impulsar iniciativas orientadas a humanizar el proceso de la enfermedad.

El equipo de Bam-Bu-Ku Ibiza quiso sumarse a esta causa poniendo sus instalaciones y su energía al servicio de las familias participantes. “Para nosotros es un verdadero privilegio poder formar parte de iniciativas tan necesarias y humanas como esta. Ver a los niños disfrutar y compartir momentos felices con sus familias es algo profundamente emocionante”, destacaron desde el establecimiento.

La iniciativa permitió que familias con pequeños “guerreros”cambiaran por un día el entorno hospitalario por una jornada diferente y llena de sonrisas.